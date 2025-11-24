Топ-7 самых надежных любовников по знаку зодиака

Астрологи уверено отмечают семь знаков зодиака, которым чаще всего приписывают репутацию надежных и преданных партнеров. По словам специалистов, они умеют строить отношения, в которых есть место страсти, верности и искренней поддержке, сообщает Zakon.kz.

Козероги – всегда знают, к чему стремятся. Они не тратят время на пустой флирт и предпочитают серьезные, продуманные отношения.

Девы стремятся к гармонии, работают над собой и отношениями, открыты к разговору и компромиссам, ценят уют и эмоциональный комфорт.

Тельцы – чувственные, нежные и романтичные натуры. Они умеют дарить тепло и внимание, вкладываться в отношения и создавать атмосферу любви и безопасности.

Львы верны тем, кого считают своей семьей или настоящей любовью. Они заботливы, великодушны и всегда стараются найти решение конфликта, которое укрепит отношения.

Овны в любви страстны, энергичны и стремятся к стабильности. Они готовы развиваться вместе с партнером и бороться за будущее отношений.

Раки – настоящие домоседы и хранители семейного тепла. Они создают надежную атмосферу, в которой партнер чувствует заботу, внимание и поддержку.

Рыбы следуют за голосом сердца. Это тонко чувствующие, романтичные люди, которые ищут глубоких духовных связей.

