Советы

Топ-7 самых надежных любовников по знаку зодиака

сердце, любовь, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 19:27 Фото: pexels
Астрологи уверено отмечают семь знаков зодиака, которым чаще всего приписывают репутацию надежных и преданных партнеров. По словам специалистов, они умеют строить отношения, в которых есть место страсти, верности и искренней поддержке, сообщает Zakon.kz.

Козероги – всегда знают, к чему стремятся. Они не тратят время на пустой флирт и предпочитают серьезные, продуманные отношения.

Девы стремятся к гармонии, работают над собой и отношениями, открыты к разговору и компромиссам, ценят уют и эмоциональный комфорт.

Тельцы – чувственные, нежные и романтичные натуры. Они умеют дарить тепло и внимание, вкладываться в отношения и создавать атмосферу любви и безопасности.

Львы верны тем, кого считают своей семьей или настоящей любовью. Они заботливы, великодушны и всегда стараются найти решение конфликта, которое укрепит отношения.

Овны в любви страстны, энергичны и стремятся к стабильности. Они готовы развиваться вместе с партнером и бороться за будущее отношений.

Раки – настоящие домоседы и хранители семейного тепла. Они создают надежную атмосферу, в которой партнер чувствует заботу, внимание и поддержку.

Рыбы следуют за голосом сердца. Это тонко чувствующие, романтичные люди, которые ищут глубоких духовных связей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 19:27
Львы, Овны и другие: кого еще "зацелует" Красная Огненная Лошадь

Ранее мы рассказывали, что эмоциональные Скорпионы ощущают все очень интенсивно – от радости до печали. Ноябрь – последний осенний месяц – станет для них настоящим и непростым испытанием.

