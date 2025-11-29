#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
Архив новостей
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Новости спорта
Советы

Как безопасно выбраться при пожаре из многоэтажки – рекомендации МЧС

Как безопасно выбраться при пожаре из многоэтажки – рекомендации МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 10:27 Фото: pixabay
МЧС РК напоминает казахстанцам о строгом соблюдении правил эвакуации при пожаре в высотных жилых и административных зданиях, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что высотная застройка требует особого подхода к вопросам безопасности: плотное заселение, сложная архитектура и системы вентиляции ускоряют распространение дыма, поэтому последовательность действий при эвакуации должна быть четкой и выверенной.

Основные рекомендации МЧС по безопасной эвакуации:

  • Не поддавайтесь панике и сразу оценивайте обстановку. Сохраняйте спокойствие, действуйте быстро, но обдуманно.
  • Немедленно начинайте эвакуацию, закрыв за собой двери. Плотно прикрытые двери задерживают распространение огня и дыма.
  • Категорически запрещено пользоваться лифтом. Лифты могут остановиться из-за отключения электроэнергии или стать каналом распространения дыма.
  • Используйте только эвакуационные лестницы. Следуйте световым указателям и схемам эвакуации, установленным в здании.
  • При задымлении передвигайтесь низко, ближе к полу. Там концентрация дыма и токсичных продуктов горения ниже.
  • Если путь эвакуации отрезан, оставайтесь в помещении. Закройте двери, заклейте или заложите щели мокрой тканью, выйдите к окну или на балкон, привлекайте внимание спасателей.
  • Сообщите спасателям о своем местонахождении. Позвоните 112, укажите адрес, этаж, подъезд и любую информацию, которая поможет быстро вас найти.
  • По возможности оказывайте помощь детям, пожилым людям и маломобильным гражданам. Эвакуируйте их в первую очередь и сопровождайте до безопасной зоны.

Фото: МЧС РК

"Призываем всех жителей высотных домов заранее ознакомиться с планами эвакуации, обращать внимание на расположение пожарных выходов и принимать участие в тренировочных учениях по эвакуации".МЧС РК

Спасатели поясняют, что правильные действия в первые минуты возгорания позволяют значительно снизить риски и спасти жизнь себе и окружающим.

Материал по теме

фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 10:27
Число погибших в результате пожара в Гонконге превысило 120 человек

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям подготовили интересную памятку казахстанцам. В ней приведены правила поведения при возгорании масла или жировых продуктов в домашних условиях.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
tiktok yandex instagram google telegram
