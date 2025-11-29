Как безопасно выбраться при пожаре из многоэтажки – рекомендации МЧС

МЧС РК напоминает казахстанцам о строгом соблюдении правил эвакуации при пожаре в высотных жилых и административных зданиях, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что высотная застройка требует особого подхода к вопросам безопасности: плотное заселение, сложная архитектура и системы вентиляции ускоряют распространение дыма, поэтому последовательность действий при эвакуации должна быть четкой и выверенной.

Основные рекомендации МЧС по безопасной эвакуации:

Не поддавайтесь панике и сразу оценивайте обстановку. Сохраняйте спокойствие, действуйте быстро, но обдуманно.

Немедленно начинайте эвакуацию, закрыв за собой двери. Плотно прикрытые двери задерживают распространение огня и дыма.

Категорически запрещено пользоваться лифтом. Лифты могут остановиться из-за отключения электроэнергии или стать каналом распространения дыма.

Используйте только эвакуационные лестницы. Следуйте световым указателям и схемам эвакуации, установленным в здании.

При задымлении передвигайтесь низко, ближе к полу. Там концентрация дыма и токсичных продуктов горения ниже.

Если путь эвакуации отрезан, оставайтесь в помещении. Закройте двери, заклейте или заложите щели мокрой тканью, выйдите к окну или на балкон, привлекайте внимание спасателей.

Сообщите спасателям о своем местонахождении. Позвоните 112, укажите адрес, этаж, подъезд и любую информацию, которая поможет быстро вас найти.

По возможности оказывайте помощь детям, пожилым людям и маломобильным гражданам. Эвакуируйте их в первую очередь и сопровождайте до безопасной зоны.

Фото: МЧС РК

"Призываем всех жителей высотных домов заранее ознакомиться с планами эвакуации, обращать внимание на расположение пожарных выходов и принимать участие в тренировочных учениях по эвакуации". МЧС РК

Спасатели поясняют, что правильные действия в первые минуты возгорания позволяют значительно снизить риски и спасти жизнь себе и окружающим.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям подготовили интересную памятку казахстанцам. В ней приведены правила поведения при возгорании масла или жировых продуктов в домашних условиях.