Как безопасно выбраться при пожаре из многоэтажки – рекомендации МЧС
Фото: pixabay
МЧС РК напоминает казахстанцам о строгом соблюдении правил эвакуации при пожаре в высотных жилых и административных зданиях, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что высотная застройка требует особого подхода к вопросам безопасности: плотное заселение, сложная архитектура и системы вентиляции ускоряют распространение дыма, поэтому последовательность действий при эвакуации должна быть четкой и выверенной.
Основные рекомендации МЧС по безопасной эвакуации:
- Не поддавайтесь панике и сразу оценивайте обстановку. Сохраняйте спокойствие, действуйте быстро, но обдуманно.
- Немедленно начинайте эвакуацию, закрыв за собой двери. Плотно прикрытые двери задерживают распространение огня и дыма.
- Категорически запрещено пользоваться лифтом. Лифты могут остановиться из-за отключения электроэнергии или стать каналом распространения дыма.
- Используйте только эвакуационные лестницы. Следуйте световым указателям и схемам эвакуации, установленным в здании.
- При задымлении передвигайтесь низко, ближе к полу. Там концентрация дыма и токсичных продуктов горения ниже.
- Если путь эвакуации отрезан, оставайтесь в помещении. Закройте двери, заклейте или заложите щели мокрой тканью, выйдите к окну или на балкон, привлекайте внимание спасателей.
- Сообщите спасателям о своем местонахождении. Позвоните 112, укажите адрес, этаж, подъезд и любую информацию, которая поможет быстро вас найти.
- По возможности оказывайте помощь детям, пожилым людям и маломобильным гражданам. Эвакуируйте их в первую очередь и сопровождайте до безопасной зоны.
Фото: МЧС РК
"Призываем всех жителей высотных домов заранее ознакомиться с планами эвакуации, обращать внимание на расположение пожарных выходов и принимать участие в тренировочных учениях по эвакуации".МЧС РК
Спасатели поясняют, что правильные действия в первые минуты возгорания позволяют значительно снизить риски и спасти жизнь себе и окружающим.
Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям подготовили интересную памятку казахстанцам. В ней приведены правила поведения при возгорании масла или жировых продуктов в домашних условиях.
