Новый МРП – новые тарифы: стоимость документов по Казахстану в 2026 году

В 2026 году в Казахстане изменился размер месячный расчетный показатель (МРП), теперь он составляет 4 325 тенге. В связи с чем обновилась и стоимость госпошлин. О действующих тарифах и важных нюансах по линии документирования, в материале Zakon.kz.

Важную и полезную информацию опубликовали сегодня, 16 января 2026 года, в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

Известно, что на сегодняшний день изготовление паспорта (36 страниц) составляет 34 600 тенге, паспорта (48 страниц) – 51 900 тенге, детского паспорта – 17 300 тенге.

Стоит уточнить, детский паспорт состоит из 24 страниц.

Для ребенка младше 12 лет паспорт действует в течение 5 лет, от 12 до 16 лет – в течение 10 лет.

Для оформления детского паспорта существует свой перечень документов:

Свидетельство о рождении.

Удостоверение личности родителя.

Квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины.

Паспорт гражданина Казахстана (при его наличии).

Присутствие одного из родителей обязательно

Перечень документов для оформления паспорта совершеннолетнего выглядит немного иначе:

Удостоверение личности гражданина РК.

Паспорт гражданина РК при обмене.

Квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины.

Далее речь идет об удостоверении личности и водительских правах. Их стоимость в 2026 году составляет 865 тенге и 5 406 тенге соответственно.

При оформлении первичного удостоверения личности по достижению 16 лет необходимо предоставить:

Свидетельство о рождении.

Удостоверение личности родителя.

Квитанцию об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины.

Паспорт гражданина Казахстана (при его наличии).

Присутствие одного из родителей обязательно.

Чтобы поменять удостоверение требуется предоставить старый документ, квитанцию об уплате и паспорт (при его наличии).

Для оформления водительского удостоверения казахстанцам понадобятся:

Удостоверение личности.

Медицинская справка (Форма 073/у, подтягивается с электронных баз).

Свидетельство об окончании автошколы (подтягивается с электронных баз).

Квитанция об оплате госпошлины.

