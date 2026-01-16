#Казахстан в сравнении
Советы

Новый МРП – новые тарифы: стоимость документов по Казахстану в 2026 году

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 13:40 Фото: Zakon.kz
В 2026 году в Казахстане изменился размер месячный расчетный показатель (МРП), теперь он составляет 4 325 тенге. В связи с чем обновилась и стоимость госпошлин. О действующих тарифах и важных нюансах по линии документирования, в материале Zakon.kz.

Важную и полезную информацию опубликовали сегодня, 16 января 2026 года, в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

Известно, что на сегодняшний день изготовление паспорта (36 страниц) составляет 34 600 тенге, паспорта (48 страниц) – 51 900 тенге, детского паспорта – 17 300 тенге.

Стоит уточнить, детский паспорт состоит из 24 страниц.

Для ребенка младше 12 лет паспорт действует в течение 5 лет, от 12 до 16 лет – в течение 10 лет.

Для оформления детского паспорта существует свой перечень документов:

  • Свидетельство о рождении.
  • Удостоверение личности родителя.
  • Квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины.
  • Паспорт гражданина Казахстана (при его наличии).

Присутствие одного из родителей обязательно

Перечень документов для оформления паспорта совершеннолетнего выглядит немного иначе:

  • Удостоверение личности гражданина РК.
  • Паспорт гражданина РК при обмене.
  • Квитанция об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины.

Далее речь идет об удостоверении личности и водительских правах. Их стоимость в 2026 году составляет 865 тенге и 5 406 тенге соответственно.

При оформлении первичного удостоверения личности по достижению 16 лет необходимо предоставить:

  • Свидетельство о рождении.
  • Удостоверение личности родителя.
  • Квитанцию об уплате госпошлины либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты госпошлины.
  • Паспорт гражданина Казахстана (при его наличии).

Присутствие одного из родителей обязательно.

Чтобы поменять удостоверение требуется предоставить старый документ, квитанцию об уплате и паспорт (при его наличии).

Для оформления водительского удостоверения казахстанцам понадобятся:

  • Удостоверение личности.
  • Медицинская справка (Форма 073/у, подтягивается с электронных баз).
  • Свидетельство об окончании автошколы (подтягивается с электронных баз).
  • Квитанция об оплате госпошлины.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 13:40
Казахстанцам сообщили отличную новость о заявках в ЦОН

12 января 2026 года мы размещали важную информацию для желающих получить гражданство Казахстана. С ней можно ознакомиться по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
