Зима – сезон холодца: простые и вкусные рецепты в интересной форме

Холодец – одно из самых полезных блюд для унылой стужи. За скользкой жижей скрывается мощный источник здоровья для иммунитета, суставов и кожи. Zakon.kz поделится, как вкусно его приготовить с интересной подачей.

Закуска с пользой

Издавна холодцу приписывают полезные свойства. Терапевт и кардиолог Алматинской многопрофильной клинической больницы Рахилям Аюпова рассказывает, что это неспроста, ведь его даже врачи рекомендуют пациентам для здоровья суставов, кожи, волос и ногтей, а также при анемии и желающим укрепить иммунитет, зрение и не только.

"В натуральном домашнем холодце содержится набор витаминов группы В, железо, магний, калий, натрий, кобальт, лизин, глицин, пролин, аланин, фосфор и особенно коллаген. Эти аминокислоты помогают организму восстанавливаться после физических нагрузок, укрепляют иммунитет и улучшают общее самочувствие. Допустим, глицин стимулирует деятельность клеток головного мозга, улучшает сон, снимает стресс. А коллаген – ключевой белок, обеспечивающий упругость кожи, здоровье суставов и крепость соединительных тканей. С возрастом его выработка в организме уменьшается, что может приводить к появлению морщин, снижению эластичности кожи и проблемам с суставами. Поэтому его полезно есть женщинам, пожилым и спортсменам", – отметил специалист.

По традиции

Существует множество рецептов холодца. Для его приготовления стоит запастись терпением. Хотя процесс этот легкий, но отнимает достаточно много времени. Самое главное – использование частей животной туши, которые содержат много желирующих веществ. Это могут быть говяжьи ноги, хвосты, крупные кости с кусками мяса или куриные крылья, спинки, грудки.

Бульон варится 6-8 часов на медленном огне. Это позволяет вытянуть из костей максимум полезных веществ. Для лучшего застывания можно использовать желатин. Для насыщенности вкуса добавляют кусочки мяса (рубленое или разделанное на волокна филе), которое варилось вместе с костями и хрящами, вареные яйца, морковь, лук, чеснок, зелень, горох и другие ингредиенты.

Диетический способ

Вот пример рецепта диетического холодца из куриного мяса.

Ингредиенты:

1 кг куриного мяса (ножки, крылышки, голени, грудинка, хрящи);

5 зубчиков чеснока;

1 головка репчатого лука;

1 морковь;

специи (душистый перец горошком, черный перец, паприка, лавровый лист);

соль по вкусу;

зелень (укроп или сельдерей).

Залейте куриное мясо водой, поставьте на огонь, доведите до кипения, слейте воду. Затем промойте его, еще раз залейте водой, добавьте специи и поставьте на плиту. Как только вода закипит, уменьшите огонь и оставьте мясо томиться под крышкой на три часа. Овощи промойте, крупно нарежьте и положите к курице, воду посолите.

По истечении нужного времени достаньте мясо и морковь, дайте им остыть. Бульон процедите. Мясо отделите от костей и разрежьте на мелкие кусочки. На дно формочек выложите равномерным слоем мясо, сверху – морковь, по желанию можно добавить зелень или вареные яйца. Залейте бульоном и охладите. Холодец можно подавать к столу.

Наваристый и с необычной подачей

А вот юный повар из Алматы Дулат Тантаев на своей страничке в Instagram поделился, как приготовить холодец в форме яиц.

"Это говяжьи хвосты, в них очень много коллагена. Идеальный холодец получится. В афганском казане приготовится быстро – за два часа", – говорит кулинарный блогер.

За это время повар проделывает небольшие дырочки в яйцах, аккуратно освобождает их от желтков и белков. Замачивает в горячей воде. Остужает и далее размещает в них кукурузу и мясо, затем заливает бульон. А после отправляет в холодильник, чтобы холодец застыл. Через несколько часов можно дегустировать: блюдо получилось в красивой овальной форме яиц с яркими элементами. Приятного аппетита!

Не навредите

Натуральный домашний холодец храните в холодильнике. Срок хранения – не более трех суток, на четвертые закуску уже не рекомендуется есть. Однако, если вам нужно продлить срок жизни холодца, то его всегда можно заморозить и хранить в морозильнике в течение шести месяцев при температуре минус 18 градусов, но после разморозки холодец нужно прокипятить и дать застыть заново. И ешьте его в умеренном количестве, иначе блюдо может оказаться вредным для тех, кто страдает заболеваниями ЖКТ, печени и подагрой, а также прибавить вам лишние килограммы.