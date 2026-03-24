Советы

Как правильно включать кондиционеры после зимы, рассказали специалисты

Как правильно включать кондиционер после зимы, объяснили специалисты
Запускать кондиционер после долгого простоя без предварительной подготовки – серьезная ошибка. Она грозит дорогостоящим ремонтом и может привести к ухудшению здоровья пользователей. Подробнее – в материале Zakon.kz.

За время зимнего простоя в кондиционерах размножаются грибки и бактерии. Они становятся невидимой угрозой здоровью людей и домашних животных, заявила ведущий специалист по кондиционерам Анна Нужина в интервью с изданием "Лента.ру".

За месяцы бездействия внутри сплит-системы скапливаются бытовая пыль, уличный мусор и грязь во внешнем блоке. Кроме того, остаточная влажность создает идеальную среду для размножения плесени, грибков и болезнетворных бактерий. Нужина предупредила, что резкое включение кондиционера без предварительной очистки выбросит в комнату аллергенный "коктейль".

"Сигналами критического загрязнения служат затхлый запах при включении, заметное ухудшение охлаждения, нехарактерный шум и подтекание конденсата", – сказала эксперт.

Чтобы этого избежать, надо самостоятельно открыть панель внутреннего блока, извлечь сетчатые фильтры и тщательно промыть их под теплой водой или пропылесосить. Эксперт рекомендует повторять эту процедуру каждые полтора-два месяца в сезон активной эксплуатации.

"Также раз в год весной нужно вызывать специалиста: профессионал проведет глубокую антибактериальную обработку дренажной системы и внутренних каналов, промоет радиатор внешнего блока, проверит уровень фреона на предмет утечек", – отметила Нужина.

А еще специалист порекомендовала соблюдать золотое правило климат-контроля – не выставлять экстремально низкую температуру в жару. Разница между помещением и улицей не должна превышать восемь градусов. При этом людям нельзя находиться под прямыми потоками холодного воздуха, напомнила эксперт.

Ранее эксперт раскрыл опасность грязных кондиционеров.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
