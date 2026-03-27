Брюки и юбки "сползли вниз": как носить вернувшийся в моду стиль из нулевых

Главный модный камбэк 2026 года – низкая посадка – "привет" из нулевых. Но в отличие от тех лет теперь этот тренд не про провокацию, а про пропорции и свободу, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году дизайнеры буквально спускают брюки, юбки и даже костюмы на бедра, открывая живот и создавая свободную, слегка дерзкую линию силуэта. Причем это направление в стиле стало более носибельным для любых возрастов и применяется даже в деловых костюмах и вечерних платьях. Сезоны Spring/Summer и Fall 2026 окончательно закрепили тренд: линия талии опустилась практически у всех ключевых домов, пишет Womanhit.

Где и как это носить

Пляж и отпуск. К примеру, это могут быть свободные брюки или юбки на бедрах, топ-бра и рубашка нараспашку.

Повседневный casual. Главное правило: баланс. Капсулу можно собрать из привычных деталей: прямые узкие брюки или юбка с низкой посадкой + объемный верх (рубашка, худи) или наоборот широкие low-rise джинсы на бедрах + короткий топ. Заниженная линия талии акцентируется ремнем – узким или широким с обвесом, вместо ремня можно повязать вокруг бедер платок или шарф. Если шарф будет длинным и с кистями, это добавит образу динамики.

Вечер . Капсула состоит из сочетаний: юбка на бедрах + корсет (иногда это собирается в платье с заниженной талией); брюки + жакет на голое тело. Тренд на низкую талию тонко дружит с прозрачностью. Если оголенный живот просвечивает сквозь блузку из органзы или поверх брюк надета кружевная юбка – образ становится еще более женственным. Особенное внимание – ремням с необычными пряжками и обвесом – они дополняют или заменяют бижутерию. Образ с интересным ремнем на бедрах выглядит дороже.

Офискор . Вызывающий поворот тренда: юбка с заниженной линией талии + удлиненный жакет; костюм, где брюки сидят ниже талии и рубашка навыпуск. Показы в Милане и Париже доказали, что низкая посадка может быть деловой.

Как носить этот тренд, если талия не идеальна

Можно выбирать свободные рубашки навыпуск, укороченные жакеты или кардиганы поверх топа – они создают драпировку, маскируя живот, и работают с низкой посадкой брюк, как советуют стилисты для фигур формы "яблоко".

V-образный вырез или расстегнутая рубашка удлиняют торс, перенося фокус на шею и плечи. Можно добавить подплечники или объемные рукава для контраста с низкой линией пояса.

Ремень спасет, если у вас на талии наметился "спасательный круг". Ремни носят поверх второго слоя (тренч, жакет) на уровне бедер. Можно также приспособить два ремня – один на талии, другой на бедрах или аккуратный хлястик ниже пояса, который придаст традиционной юбке свежее "звучание", но не заставит вас страдать из-за комплексов.

