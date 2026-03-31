#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.54
553.24
5.93
Советы

Сотни тысяч казахстанцев блокируют кредиты и микрозаймы: с чем это связано

Фото: pexels
В Казахстане миллионы граждан активно пользуются услугой "Стоп-кредит", которая позволяет добровольно блокировать оформление банковских кредитов и микрозаймов, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 31 марта 2026 года решили напомнить, как работает этот механизм.

Так, сервис доступен через портал и мобильное приложение E-gov.

"Чтобы активировать ограничение, пользователю необходимо войти в личный кабинет на сайте egov.kz, выбрать раздел "Сервисы", затем – "Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов", заполнить электронную форму и подписать заявление ЭЦП".Пресс-служба АРРФР РК

После этого отметка о запрете появляется в кредитной истории, и банки или микрофинансовые организации, проверяющие данные через кредитные бюро, не смогут оформить заем без согласия гражданина.

Аналогично услугу можно подключить через мобильное приложение E-gov в разделе "Налоги и финансы".

В случае необходимости запрет можно снять в любое время. Ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не использующие кредитные бюро.

По состоянию на 16 марта 2026 года более 5,1 млн казахстанцев воспользовались этой услугой, что отражает рост интереса к защите от финансового мошенничества и нежелательного кредитования.

Можно ли взять кредит с займом в ломбарде: что нужно учесть казахстанцам

Немного ранее корреспондент Zakon.kz рассказал, почему взять микрокредит в Казахстане становится сложнее и сложнее.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как казахстанцы могут запретить самим себе оформлять кредиты и микрозаймы
12:32, 12 августа 2024
Добровольный запрет на оформление кредитов и микрозаймов: что важно знать казахстанцам
Добровольный запрет на оформление кредитов и микрозаймов: что важно знать казахстанцам
17:30, 30 апреля 2025
Добровольный запрет на оформление кредитов и микрозаймов: что важно знать казахстанцам
2,7 млн казахстанцев уже воспользовались услугой "Стоп-кредит"
11:40, 29 августа 2025
2,7 млн казахстанцев уже воспользовались услугой "Стоп-кредит"
Сборная Казахстана по хоккею может лишиться основного вратаря на чемпионате мира
11:03, Сегодня
Сборная Казахстана по хоккею может лишиться основного вратаря на чемпионате мира
Antalya Open Cup: казахстанские тайбоксёры завоевали 20 золотых медалей
11:01, Сегодня
Antalya Open Cup: казахстанские тайбоксёры завоевали 20 золотых медалей
Синнер прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP
10:49, Сегодня
Синнер прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP
Узбекистан реабилитировался на чемпионате Азии по боксу и встретится с Казахстаном
10:36, Сегодня
Узбекистан реабилитировался на чемпионате Азии по боксу и встретится с Казахстаном
