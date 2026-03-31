Сотни тысяч казахстанцев блокируют кредиты и микрозаймы: с чем это связано

В Казахстане миллионы граждан активно пользуются услугой "Стоп-кредит", которая позволяет добровольно блокировать оформление банковских кредитов и микрозаймов, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 31 марта 2026 года решили напомнить, как работает этот механизм.

Так, сервис доступен через портал и мобильное приложение E-gov.

"Чтобы активировать ограничение, пользователю необходимо войти в личный кабинет на сайте egov.kz, выбрать раздел "Сервисы", затем – "Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов", заполнить электронную форму и подписать заявление ЭЦП". Пресс-служба АРРФР РК

После этого отметка о запрете появляется в кредитной истории, и банки или микрофинансовые организации, проверяющие данные через кредитные бюро, не смогут оформить заем без согласия гражданина.

Аналогично услугу можно подключить через мобильное приложение E-gov в разделе "Налоги и финансы".

В случае необходимости запрет можно снять в любое время. Ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не использующие кредитные бюро.

По состоянию на 16 марта 2026 года более 5,1 млн казахстанцев воспользовались этой услугой, что отражает рост интереса к защите от финансового мошенничества и нежелательного кредитования.

