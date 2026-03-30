"Деньги до зарплаты": почему взять микрокредит в Казахстане становится сложнее и сложнее

В Казахстане клиенты микрофинансовых организаций становятся моложе год от года. Средний возраст заемщика за три года снизился с 36 до 33,2 года, при этом свыше 1,2 млн граждан республики хотя бы раз за год обращались в МФО за деньгами, сообщает Zakon.kz.

Когда долги "молодеют"

Речь идет о сегменте PDL (Payday Loans – микрокредиты "до зарплаты"), то есть краткосрочных займах, которые берутся на небольшой срок с расчетом вернуть их при следующем доходе.

По данным мартовского исследования Нацбанка, такими займами пользуется большое число граждан страны. Например, в 2024 году брали деньги до зарплаты около 1,2 млн человек, а в предыдущие годы показатель был выше – 1,5 млн в 2022 году и 1,52 млн в 2023 году. При этом меняется структура аудитории.

"Средняя сумма PDL-кредита увеличилась с 50,6 тыс. тенге до 64,2 тыс. тенге, а средний возраст заемщиков в рассмотренном периоде продолжил снижение с 35,9 до 33,2 года". Из исследования НБРК "Краткосрочное небанковское кредитование (PDL) в Казахстане. Тенденции и риски".

Рынок держится на небольшой группе заемщиков

Нагрузка в сегменте распределена неравномерно. На 13-15% клиентов приходится 30-40% всех выдач. Эти заемщики оформляют до 20-25 займов в год, а среднегодовой объем заимствований на одного такого клиента превышает 1 млн тенге, говорится в документе НБРК.

По сути, появляется группа людей, которые живут на микрокредитах – для них это уже не разовая мера, а привычка. И все риски копятся именно у них.

Каждый пятый тенге – проблемный

По состоянию на 1 января 2026 года совокупный объем микрокредитов составил 1 500 641 683 тыс. тенге, из которых 313 295 693 тыс. тенге приходится на займы с просрочкой. Таким образом, около 21% портфеля относятся к проблемным.

В структуре просрочки значительные суммы приходятся на все диапазоны – от краткосрочных задержек до задолженности свыше 90 дней. Доля "длинной" просрочки снизилась до 5,8% против 6,5% годом ранее, однако общий уровень риска остается высоким.

На этом фоне начал происходить перелом в динамике – сегмент микрокредитования, который много лет рос практически без остановки, впервые перешел к снижению. По итогам 2025 года портфель микрокредитов сократился на 3,1% и составил 1,5 трлн тенге.

Микрофинансовые организации начали заметно осторожнее подходить к выдачам и отбору заемщиков, что напрямую связано с накопленными рисками в портфеле.

Однако такой перелом произошел не только из-за этого. Еще в 2020 году были введены базовые ограничения по переплате, штрафам и самим параметрам займов "до зарплаты", что впервые зафиксировало рамки для этого сегмента. В последующие годы регулирование постепенно усиливалось: в 2021-2023 годах снижались допустимые ставки и вводились дополнительные ограничения по срокам и условиям кредитования, включая контроль дневной процентной нагрузки.

К 2024 году ограничения стали заметно жестче: предельная ставка по таким займам была снижена до 0,3% в день, а возможности продления займов существенно ограничены. Параллельно усиливались требования к раскрытию условий и прозрачности для заемщиков.

"Международный опыт показывает: ограничение ставок и ужесточение условий предоставления PDL направлено на защиту финансово уязвимых групп". Из исследования НБРК "Краткосрочное небанковское кредитование (PDL) в Казахстане. Тенденции и риски".

Ужесточения осени 2025 года

Осторожность микрофинансовых организаций дополнительно усилилась в последние месяцы за счет новых требований. В ноябре 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК утвердило обновленные правила управления рисками, которые напрямую ограничивают доступ к кредитам для части заемщиков.

Коэффициент долговой нагрузки для клиентов с просрочкой свыше 90 дней был снижен с 0,5 до 0,25, что фактически вдвое сокращает допустимую нагрузку на доходы.

Одновременно введены прямые запреты на выдачу беззалоговых займов клиентам с просрочками, а также ограничения для тех, кто проходил реструктуризацию или имел списанную задолженность.

В результате доступ к микрокредитам ограничивается не только экономическими условиями, но и жесткими фильтрами на уровне правил. Даже при сохранении спроса доступ к таким займам сужается – из-за ухудшения качества портфеля, более жесткого отбора заемщиков и прямых ограничений со стороны регулятора. Взять такой кредит в Казахстане становится сложнее, и это уже устойчивая тенденция.

Ранее мы рассказали, что 19 марта 2026 года в рамках банковской реформы в Казахстане вступили в силу новые нормы, регламентирующие предоставление потребительских банковских займов физлицам на приобретение товаров и услуг – например, бытовой техники.