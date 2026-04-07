#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
460.37
531.87
5.82
Советы

Простая привычка утром, которая защищает от болезней

Завтраки с цельнозерновыми злаками снижают риск хронических заболеваний, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 21:44 Фото: freepik
В США ученые проанализировали данные последних 10 лет о влиянии готовых завтраков и зерновых волокон на здоровье человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Frontiers in Nutrition, изучалось влияние таких злаков, как пшеничные отруби и псиллиум. Специалисты оценивали функцию пищеварительной системы, влияние на микробиоту кишечника, регуляцию чувства насыщения, контроль массы тела, сердечно-сосудистые заболевания и уровень глюкозы в крови.

Отмечается, что готовые к употреблению завтраки из цельнозерновых злаков – один из главных источников пищевых волокон в рационе. Исследования последних десяти лет показывают, что их регулярное потребление связано с улучшением работы кишечника, поддержкой микробиоты, контролем массы тела, уровнем сахара в крови и снижением риска сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

Эксперты отмечают, что наибольшую пользу получают люди с низким уровнем потребления клетчатки. Особое внимание уделяется пшеничным отрубям – основному источнику клетчатки в США и Канаде. Они содержат уникальный комплекс веществ, поддерживающих пищеварение и способствующих профилактике кардиометаболических заболеваний.

Специалисты напоминают: увеличение потребления клетчатки должно сочетаться с полноценным рационом и другими полезными привычками. Включение в ежедневный рацион продуктов, богатых пшеничной клетчаткой, включая готовые завтраки из злаков, поможет сократить дефицит клетчатки и снизить риск диетически обусловленных заболеваний.

Ранее сообщалось, какие продукты подорожали в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: