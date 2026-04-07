Простая привычка утром, которая защищает от болезней

В США ученые проанализировали данные последних 10 лет о влиянии готовых завтраков и зерновых волокон на здоровье человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Frontiers in Nutrition, изучалось влияние таких злаков, как пшеничные отруби и псиллиум. Специалисты оценивали функцию пищеварительной системы, влияние на микробиоту кишечника, регуляцию чувства насыщения, контроль массы тела, сердечно-сосудистые заболевания и уровень глюкозы в крови.

Отмечается, что готовые к употреблению завтраки из цельнозерновых злаков – один из главных источников пищевых волокон в рационе. Исследования последних десяти лет показывают, что их регулярное потребление связано с улучшением работы кишечника, поддержкой микробиоты, контролем массы тела, уровнем сахара в крови и снижением риска сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

Эксперты отмечают, что наибольшую пользу получают люди с низким уровнем потребления клетчатки. Особое внимание уделяется пшеничным отрубям – основному источнику клетчатки в США и Канаде. Они содержат уникальный комплекс веществ, поддерживающих пищеварение и способствующих профилактике кардиометаболических заболеваний.

Специалисты напоминают: увеличение потребления клетчатки должно сочетаться с полноценным рационом и другими полезными привычками. Включение в ежедневный рацион продуктов, богатых пшеничной клетчаткой, включая готовые завтраки из злаков, поможет сократить дефицит клетчатки и снизить риск диетически обусловленных заболеваний.

