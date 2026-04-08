Советы

Эффективная ставка, штрафы, страховка: как правильно оформлять кредит в Казахстане

Фото: freepik
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 8 апреля 2026 года разместили полезную публикацию для казахстанцев. В ней говорится о том, как детально разобраться в условиях кредита, сообщает Zakon.kz.

Специалисты настоятельно предупреждают и подчеркивают, что оформление кредита – это важное финансовое решение, требующее внимательного анализа.

"Если не разобраться в условиях заранее, то можно столкнуться с дополнительными расходами. Необходимо внимательно изучить договор и учитывать ключевые аспекты кредита".Пресс-служба АРРФР РК

И теперь все по порядку.

Эффективная процентная ставка

Когда речь идет о кредитах, многие ориентируются на номинальную процентную ставку, но не учитывают эффективную. Эффективная ставка включает не только проценты, но и дополнительные расходы: комиссии, страховые взносы и другие обязательные платежи. Именно она показывает реальную стоимость кредита. Банки обязаны указывать эффективную ставку, поэтому обязательно уточните этот показатель.

Дополнительные комиссии и платежи

Банки могут взимать комиссии за открытие счета, обслуживание кредита или досрочное погашение. Эти платежи могут увеличить итоговую сумму займа. Перед оформлением кредита уточните полный перечень возможных сборов и учтите их при расчете общей стоимости кредита.

Страхование

В банках могут потребовать обязательное оформление страхования жизни, здоровья или имущества. Это увеличивает стоимость кредита. Уточните, какие виды страхования необходимы, и проверьте возможность выбора страховой компании.

График платежей

Ознакомьтесь с графиком платежей, который должен быть указан в договоре. В нем прописаны суммы и даты внесения платежей. Это поможет вам планировать бюджет и избежать просрочек.

Штрафы и пени

Обязательно изучите раздел договора, где указаны условия начисления штрафов и пеней. Помните о том, что за несвоевременное погашение займа кредитор вправе начислить штрафы.

Анализ договора

Не подписывайте договор, если что-то осталось непонятным. Возьмите копию договора для изучения дома или проконсультируйтесь со специалистами. Банки обязаны предоставить вам всю информацию, касающуюся кредита.

Финансовая дисциплина

Для успешного погашения кредита важно грамотно управлять своими финансами. Рассчитайте бюджет так, чтобы своевременно вносить платежи и избегать новых долговых обязательств.

"Невнимательность к деталям договора может обернуться неожиданными тратами. Изучите условия, задавайте вопросы сотрудникам банка и тщательно планируйте свои финансы".Пресс-служба АРРФР РК

Казахстанцы массово получают сообщения о "закрытии доступа к кредитам": что это значит

Ранее эксперты подробно рассказали, почему брать кредит в Казахстане стало сложнее, дороже и рискованнее.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
