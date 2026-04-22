Советы

23 апреля день Терентия Маревного: что нельзя делать и о чем расскажут приметы

небо, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 18:00 Фото: pexels
23 апреля по народному календарю отмечается день Терентия Маревного или "Терентьев день", "День Терентия" или "День солнцезахода", сообщает Zakon.kz.

Прозвище Маревный было связано у крестьян со словом "марево", так как 23 апреля солнце на восходе нередко поднималось в туманной дымке.

23 апреля хозяйки особенно тщательно прибирали дом, мыли полы, стирали одежду, белье и постельные принадлежности, проветривали комнаты. Согласно поверьям, такая работа не только освежала жилище, но и буквально "открывала двери" для добрых гостей, согласия и домашнего уюта.

В старину полагали, что женщина, скрывавшая измену, должна именно в Терентьев день признаться мужу, чтобы не тянуть грех в дальнейшую семейную жизнь. Еще один известный деревенский обычай был связан с березой – у молодого деревца просили о доброй перемене или счастливом исходе дела. Для этого шепотом загадывали желание, повязывали на ветку ленту или лоскут ткани и оставляли подношение – хлеб или монету, пишут "Известия".

Что нельзя делать в праздник Терентий Маревный

На Руси с 23 апреля был связан целый ряд запретов, которые касались поведения, повседневных дел и общего настроя дня. Согласно поверьям, в праздник Терентий Маревный не следовало устраивать шумных посиделок, именин и застолий, так как чрезмерное веселье могло позже обернуться слезами.

Что еще нельзя делать 23 апреля:

  • выбрасывать остатки еды – с пищей можно "выкинуть" достаток и удачу в делах;
  • злоупотреблять алкоголем – выпивка в этот день "мутит разум" и провоцирует ссоры;
  • сквернословить, ругаться – можно притянуть в дом вражду;
  • делать предложение руки и сердца, назначать сватовство – такой союз окажется непрочным и недолговечным;
  • трудиться в огороде и саду – растения будут болеть и плохо плодоносить;
  • брать в руки острые предметы, ножницы, топоры, большие ножи – есть риск привлечь в дом беду;
  • отказывать в помощи нуждающимся – скупость обернется нуждой.

Что можно делать 23 апреля 2026 года

  • Хороший день, чтобы признаться в своих грехах близким.
  • Нужно тщательно вымыть полы в доме.
  • Следует перестирать всю ношенную одежду.
  • Нужно полить домашние цветы.

Народные приметы на 23 апреля

На Терентия крестьяне внимательно наблюдали за природой, пытаясь определить, каким будет предстоящее лето, стоит ли ждать хорошего урожая.

  • солнце взошло в мареве, туманной дымке – к доброму году, богатому урожаю зерновых;
  • небо на рассвете ясное и чистое – посевная пройдет тяжело, поле, по поверьям, придется перепахивать и засевать заново;
  • на деревьях много птиц – лето будет жарким и солнечным;
  • в доме появились маленькие пауки – к скорому и устойчивому потеплению;
  • сильный ветер 23 апреля – к неурожаю.

Также предки верили, что, если в ночь на 23 апреля приснился умерший родственник, это сулит выздоровление от недугов или наступление светлой, удачной полосы в делах.

О прогнозе погоды от синоптиков в крупных городах Казахстана в ближайшие дни можно узнать здесь.

