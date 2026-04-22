23 апреля день Терентия Маревного: что нельзя делать и о чем расскажут приметы
Прозвище Маревный было связано у крестьян со словом "марево", так как 23 апреля солнце на восходе нередко поднималось в туманной дымке.
23 апреля хозяйки особенно тщательно прибирали дом, мыли полы, стирали одежду, белье и постельные принадлежности, проветривали комнаты. Согласно поверьям, такая работа не только освежала жилище, но и буквально "открывала двери" для добрых гостей, согласия и домашнего уюта.
В старину полагали, что женщина, скрывавшая измену, должна именно в Терентьев день признаться мужу, чтобы не тянуть грех в дальнейшую семейную жизнь. Еще один известный деревенский обычай был связан с березой – у молодого деревца просили о доброй перемене или счастливом исходе дела. Для этого шепотом загадывали желание, повязывали на ветку ленту или лоскут ткани и оставляли подношение – хлеб или монету, пишут "Известия".
Что нельзя делать в праздник Терентий Маревный
На Руси с 23 апреля был связан целый ряд запретов, которые касались поведения, повседневных дел и общего настроя дня. Согласно поверьям, в праздник Терентий Маревный не следовало устраивать шумных посиделок, именин и застолий, так как чрезмерное веселье могло позже обернуться слезами.
Что еще нельзя делать 23 апреля:
- выбрасывать остатки еды – с пищей можно "выкинуть" достаток и удачу в делах;
- злоупотреблять алкоголем – выпивка в этот день "мутит разум" и провоцирует ссоры;
- сквернословить, ругаться – можно притянуть в дом вражду;
- делать предложение руки и сердца, назначать сватовство – такой союз окажется непрочным и недолговечным;
- трудиться в огороде и саду – растения будут болеть и плохо плодоносить;
- брать в руки острые предметы, ножницы, топоры, большие ножи – есть риск привлечь в дом беду;
- отказывать в помощи нуждающимся – скупость обернется нуждой.
Что можно делать 23 апреля 2026 года
- Хороший день, чтобы признаться в своих грехах близким.
- Нужно тщательно вымыть полы в доме.
- Следует перестирать всю ношенную одежду.
- Нужно полить домашние цветы.
Народные приметы на 23 апреля
На Терентия крестьяне внимательно наблюдали за природой, пытаясь определить, каким будет предстоящее лето, стоит ли ждать хорошего урожая.
- солнце взошло в мареве, туманной дымке – к доброму году, богатому урожаю зерновых;
- небо на рассвете ясное и чистое – посевная пройдет тяжело, поле, по поверьям, придется перепахивать и засевать заново;
- на деревьях много птиц – лето будет жарким и солнечным;
- в доме появились маленькие пауки – к скорому и устойчивому потеплению;
- сильный ветер 23 апреля – к неурожаю.
Также предки верили, что, если в ночь на 23 апреля приснился умерший родственник, это сулит выздоровление от недугов или наступление светлой, удачной полосы в делах.
