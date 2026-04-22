23 апреля день Терентия Маревного: что нельзя делать и о чем расскажут приметы

23 апреля по народному календарю отмечается день Терентия Маревного или "Терентьев день", "День Терентия" или "День солнцезахода", сообщает Zakon.kz.

Прозвище Маревный было связано у крестьян со словом "марево", так как 23 апреля солнце на восходе нередко поднималось в туманной дымке.

23 апреля хозяйки особенно тщательно прибирали дом, мыли полы, стирали одежду, белье и постельные принадлежности, проветривали комнаты. Согласно поверьям, такая работа не только освежала жилище, но и буквально "открывала двери" для добрых гостей, согласия и домашнего уюта.

В старину полагали, что женщина, скрывавшая измену, должна именно в Терентьев день признаться мужу, чтобы не тянуть грех в дальнейшую семейную жизнь. Еще один известный деревенский обычай был связан с березой – у молодого деревца просили о доброй перемене или счастливом исходе дела. Для этого шепотом загадывали желание, повязывали на ветку ленту или лоскут ткани и оставляли подношение – хлеб или монету, пишут "Известия".

Что нельзя делать в праздник Терентий Маревный

На Руси с 23 апреля был связан целый ряд запретов, которые касались поведения, повседневных дел и общего настроя дня. Согласно поверьям, в праздник Терентий Маревный не следовало устраивать шумных посиделок, именин и застолий, так как чрезмерное веселье могло позже обернуться слезами.

Что еще нельзя делать 23 апреля:

выбрасывать остатки еды – с пищей можно "выкинуть" достаток и удачу в делах;

злоупотреблять алкоголем – выпивка в этот день "мутит разум" и провоцирует ссоры;

сквернословить, ругаться – можно притянуть в дом вражду;

делать предложение руки и сердца, назначать сватовство – такой союз окажется непрочным и недолговечным;

трудиться в огороде и саду – растения будут болеть и плохо плодоносить;

брать в руки острые предметы, ножницы, топоры, большие ножи – есть риск привлечь в дом беду;

отказывать в помощи нуждающимся – скупость обернется нуждой.

Что можно делать 23 апреля 2026 года

Хороший день, чтобы признаться в своих грехах близким.

Нужно тщательно вымыть полы в доме.

Следует перестирать всю ношенную одежду.

Нужно полить домашние цветы.

Народные приметы на 23 апреля

На Терентия крестьяне внимательно наблюдали за природой, пытаясь определить, каким будет предстоящее лето, стоит ли ждать хорошего урожая.

солнце взошло в мареве, туманной дымке – к доброму году, богатому урожаю зерновых;

небо на рассвете ясное и чистое – посевная пройдет тяжело, поле, по поверьям, придется перепахивать и засевать заново;

на деревьях много птиц – лето будет жарким и солнечным;

в доме появились маленькие пауки – к скорому и устойчивому потеплению;

сильный ветер 23 апреля – к неурожаю.

Также предки верили, что, если в ночь на 23 апреля приснился умерший родственник, это сулит выздоровление от недугов или наступление светлой, удачной полосы в делах.

