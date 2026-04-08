Клещи-мутанты в Казахстане: где их искать точно не стоит
Клещи "мутанты" – это неофициальное название представителей рода Hyalomma семейства Ixodidae. Они отличаются от обычных клещей большими размерами, характерным рисунком на лапах (чередующиеся светлые и темные полосы) и необычным поведением.
Например, клещи Hyalomma способны отслеживать запахи и зрением выявлять потенциальную жертву, а иногда даже следовать за ней.
Опасность для человека и животных
Укусы этих клещей опасны из-за возможности передачи вируса конго-крымской геморрагической лихорадки, а также болезней Лайма (боррелиоз) и клещевого энцефалита. Инфицирование чаще всего происходит при присасывании клеща или контакте с зараженной кровью животных.
Ареал обитания в Казахстане
В Казахстане клещи Hyalomma предпочитают засушливые степные и полупустынные зоны, особенно в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях. Они часто встречаются на животных: крупном и мелком рогатом скоте, лошадях и т.д.
В менее подходящие регионы клещи могут попадать на перелетных птицах, однако их численность в таких случаях обычно невелика, что препятствует формированию постоянной популяции.
Внешний вид и активность
Взрослые особи достигают 2-2,5 см в длину после насыщения кровью. Их тело коричневато-красное, а ноги украшены заметными полосами. Активность, как сказано в публикации издания РБК Life, начинается при стабильной температуре 22-27°C, при сильной жаре или холоде клещи могут зарываться в землю.
Защита от клещей
Для защиты от Hyalomma рекомендуется:
- Надевать плотную одежду, высокие носки, ботинки, перчатки и головные уборы.
- Избегать высокой травы, кустарников и лесных участков во время прогулок.
- Использовать репелленты для тела и одежды.
- При проживании за городом проводить акарицидную обработку участка.
- Тщательно осматривать тело и одежду после прогулок, при обнаружении клеща аккуратно удалить его.
