#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
460.37
531.87
5.82
Советы

Клещи-мутанты в Казахстане: где их искать точно не стоит

клещ, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 17:24 Фото: wikipedia
Клещи, которых прозвали "мутантами", на самом деле никакими мутациями не отличаются. Их крупные размеры и поведение действительно впечатляют, например, способность активно следовать за потенциальной жертвой. При этом такие особи встречаются далеко не повсеместно, сообщает Zakon.kz.

Клещи "мутанты" – это неофициальное название представителей рода Hyalomma семейства Ixodidae. Они отличаются от обычных клещей большими размерами, характерным рисунком на лапах (чередующиеся светлые и темные полосы) и необычным поведением.

Например, клещи Hyalomma способны отслеживать запахи и зрением выявлять потенциальную жертву, а иногда даже следовать за ней.

Опасность для человека и животных

Укусы этих клещей опасны из-за возможности передачи вируса конго-крымской геморрагической лихорадки, а также болезней Лайма (боррелиоз) и клещевого энцефалита. Инфицирование чаще всего происходит при присасывании клеща или контакте с зараженной кровью животных.

Ареал обитания в Казахстане

В Казахстане клещи Hyalomma предпочитают засушливые степные и полупустынные зоны, особенно в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях. Они часто встречаются на животных: крупном и мелком рогатом скоте, лошадях и т.д.

В менее подходящие регионы клещи могут попадать на перелетных птицах, однако их численность в таких случаях обычно невелика, что препятствует формированию постоянной популяции.

Внешний вид и активность

Взрослые особи достигают 2-2,5 см в длину после насыщения кровью. Их тело коричневато-красное, а ноги украшены заметными полосами. Активность, как сказано в публикации издания РБК Life, начинается при стабильной температуре 22-27°C, при сильной жаре или холоде клещи могут зарываться в землю.

Фото: wikipedia

Защита от клещей

Для защиты от Hyalomma рекомендуется:

  • Надевать плотную одежду, высокие носки, ботинки, перчатки и головные уборы.
  • Избегать высокой травы, кустарников и лесных участков во время прогулок.
  • Использовать репелленты для тела и одежды.
  • При проживании за городом проводить акарицидную обработку участка.
  • Тщательно осматривать тело и одежду после прогулок, при обнаружении клеща аккуратно удалить его.

Подробно о том, чем опасны укусы клещей и как от них защититься, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Пять пород собак, которых точно не стоит заводить
Квартира за молчание: в Жетысуской области суд вынес решение по делу о вымогательстве
Беглец с миллионами: экс-бизнесмена выдала Казахстану Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: