Клещи-мутанты в Казахстане: где их искать точно не стоит

Клещи, которых прозвали "мутантами", на самом деле никакими мутациями не отличаются. Их крупные размеры и поведение действительно впечатляют, например, способность активно следовать за потенциальной жертвой. При этом такие особи встречаются далеко не повсеместно, сообщает Zakon.kz.

Клещи "мутанты" – это неофициальное название представителей рода Hyalomma семейства Ixodidae. Они отличаются от обычных клещей большими размерами, характерным рисунком на лапах (чередующиеся светлые и темные полосы) и необычным поведением.

Например, клещи Hyalomma способны отслеживать запахи и зрением выявлять потенциальную жертву, а иногда даже следовать за ней.

Опасность для человека и животных

Укусы этих клещей опасны из-за возможности передачи вируса конго-крымской геморрагической лихорадки, а также болезней Лайма (боррелиоз) и клещевого энцефалита. Инфицирование чаще всего происходит при присасывании клеща или контакте с зараженной кровью животных.

Ареал обитания в Казахстане

В Казахстане клещи Hyalomma предпочитают засушливые степные и полупустынные зоны, особенно в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях. Они часто встречаются на животных: крупном и мелком рогатом скоте, лошадях и т.д.

В менее подходящие регионы клещи могут попадать на перелетных птицах, однако их численность в таких случаях обычно невелика, что препятствует формированию постоянной популяции.

Внешний вид и активность

Взрослые особи достигают 2-2,5 см в длину после насыщения кровью. Их тело коричневато-красное, а ноги украшены заметными полосами. Активность, как сказано в публикации издания РБК Life, начинается при стабильной температуре 22-27°C, при сильной жаре или холоде клещи могут зарываться в землю.

Защита от клещей

Для защиты от Hyalomma рекомендуется:

Надевать плотную одежду, высокие носки, ботинки, перчатки и головные уборы.

Избегать высокой травы, кустарников и лесных участков во время прогулок.

Использовать репелленты для тела и одежды.

При проживании за городом проводить акарицидную обработку участка.

Тщательно осматривать тело и одежду после прогулок, при обнаружении клеща аккуратно удалить его.

