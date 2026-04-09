Энергия весны может быть опасной для трудоголиков

Психотерапевт Екатерина Макарова рассказала о том, что весной накопившаяся за зиму усталость и дефицит витаминов накладываются на иллюзию всемогущества, что может привести к эмоциональному и физическому выгоранию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газете.Ru", привычка весной "поднажать", которая формируется еще со школьных лет, в условиях взрослой жизни оборачивается перенапряжением. Ситуацию усугубляет дефицит витаминов и сезонный гиповитаминоз: организм еще истощен, но мозг требует активности, не подкрепленной ресурсами.

Признаки выгорания часто незаметны: нарушается сон, появляются перепады настроения, ощущение, что мозг не отключается, и социальная изоляция. В тяжелых случаях проявляются психосоматические симптомы: головные боли, проблемы с пищеварением, потеря или чрезмерный аппетит.

"Трудоголизм часто становится способом ухода от личных проблем. Людям важно находить дофамин не только через работу, но и через спорт, хобби и общение", – отмечает Макарова.

Эксперт посоветовала:

минимум за два часа до сна отключать гаджеты;

отказаться от кофеина за четыре часа до сна;

заниматься щадящей физической активностью – растяжка, прогулки, пилатес;

возвращать в жизнь хобби и удовольствие, не связанное с работой.

Если вы заметили резкое снижение концентрации, усталость, забывчивость и эмоциональную нестабильность – стоит обратиться к психотерапевту.

"Важно радоваться даже маленьким победам и относиться к себе как к взрослому человеку с ограниченными ресурсами, а не к школьнику на вечном экзамене", – резюмирует Екатерина Макарова.

