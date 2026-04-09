Энергия весны может быть опасной для трудоголиков
Как пишет "Газете.Ru", привычка весной "поднажать", которая формируется еще со школьных лет, в условиях взрослой жизни оборачивается перенапряжением. Ситуацию усугубляет дефицит витаминов и сезонный гиповитаминоз: организм еще истощен, но мозг требует активности, не подкрепленной ресурсами.
Признаки выгорания часто незаметны: нарушается сон, появляются перепады настроения, ощущение, что мозг не отключается, и социальная изоляция. В тяжелых случаях проявляются психосоматические симптомы: головные боли, проблемы с пищеварением, потеря или чрезмерный аппетит.
"Трудоголизм часто становится способом ухода от личных проблем. Людям важно находить дофамин не только через работу, но и через спорт, хобби и общение", – отмечает Макарова.
Эксперт посоветовала:
- минимум за два часа до сна отключать гаджеты;
- отказаться от кофеина за четыре часа до сна;
- заниматься щадящей физической активностью – растяжка, прогулки, пилатес;
- возвращать в жизнь хобби и удовольствие, не связанное с работой.
Если вы заметили резкое снижение концентрации, усталость, забывчивость и эмоциональную нестабильность – стоит обратиться к психотерапевту.
"Важно радоваться даже маленьким победам и относиться к себе как к взрослому человеку с ограниченными ресурсами, а не к школьнику на вечном экзамене", – резюмирует Екатерина Макарова.
