Советы

Энергия весны может быть опасной для трудоголиков

как не перегореть весной, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 07:53 Фото: freepik
Психотерапевт Екатерина Макарова рассказала о том, что весной накопившаяся за зиму усталость и дефицит витаминов накладываются на иллюзию всемогущества, что может привести к эмоциональному и физическому выгоранию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газете.Ru", привычка весной "поднажать", которая формируется еще со школьных лет, в условиях взрослой жизни оборачивается перенапряжением. Ситуацию усугубляет дефицит витаминов и сезонный гиповитаминоз: организм еще истощен, но мозг требует активности, не подкрепленной ресурсами.

Признаки выгорания часто незаметны: нарушается сон, появляются перепады настроения, ощущение, что мозг не отключается, и социальная изоляция. В тяжелых случаях проявляются психосоматические симптомы: головные боли, проблемы с пищеварением, потеря или чрезмерный аппетит.

"Трудоголизм часто становится способом ухода от личных проблем. Людям важно находить дофамин не только через работу, но и через спорт, хобби и общение", – отмечает Макарова.

Эксперт посоветовала:

  • минимум за два часа до сна отключать гаджеты;
  • отказаться от кофеина за четыре часа до сна;
  • заниматься щадящей физической активностью – растяжка, прогулки, пилатес;
  • возвращать в жизнь хобби и удовольствие, не связанное с работой.

Если вы заметили резкое снижение концентрации, усталость, забывчивость и эмоциональную нестабильность – стоит обратиться к психотерапевту.

"Важно радоваться даже маленьким победам и относиться к себе как к взрослому человеку с ограниченными ресурсами, а не к школьнику на вечном экзамене", – резюмирует Екатерина Макарова.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее специалисты предупредили об опасности популярных способов улучшения сна.

