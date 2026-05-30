Советы

Эксперт предупредил об опасности перекачанных шин

шины для легковых машин, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 14:18
Руководитель группы технической поддержки, тестирования и сертификации шинной компании Александр Пархомчук рассказал о том, что перекачанные автомобильные шины могут негативно влиять на управляемость машины и ускорять износ протектора, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Газетой.Ru он подчеркнул, что контроль давления в шинах – обязательная процедура, которой нельзя пренебрегать.

"Пренебрегать давлением в шинах нельзя. Проверять его нужно только на холодных шинах и не реже раза в две недели – даже самое небольшое отклонение от нормы сокращает срок службы покрышек", – отметил Пархомчук.

По его словам, повышенное давление приводит к неравномерному износу, быстрее всего стирается центральная часть протектора. Кроме того, ухудшаются и ходовые характеристики автомобиля.

"При повышенным давлении намного быстрее стирается центральная часть протектора", – добавил специалист.

Он пояснил, что из-за уменьшения пятна контакта с дорогой автомобиль хуже удерживает траекторию, особенно на поворотах, а также становится менее устойчивым при резких маневрах и экстренном торможении. Наибольшую опасность это представляет на мокром покрытии.

Также, как отметил эксперт, перекачанные шины делают езду менее комфортной: каждая неровность дороги ощущается сильнее и передается на кузов и подвеску, а сам автомобиль может становиться более шумным.

"Перекачанные шины чувствуются во время езды: из-за превышенного давления каждая неровность на дороге – выбоины, трещины, стыки – ощущается острее, передаваясь на кузов и подвеску. Вдобавок такая шина гудит, создавая шум в салоне", – пояснил Пархомчук.

Ранее мы сообщали, как изменение движения на улицах Алматы повлияет на пропускную способность и бизнес.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
