Кошки на букву "Ш": главные отличия популярных пород

Названия популярных пород кошек на букву "Ш" нередко вводят в заблуждение будущих владельцев. Несмотря на схожее звучание, шотландские кошки и шартрезы отличаются происхождением, характером и требованиями к содержанию, сообщает Zakon.kz.

Шартрез

Шартрез, или картезианская кошка, – старинная французская порода. Животные выделяются крепким мускулистым телом, густой голубой шерстью и большими глазами оттенков от желтого до оранжевого. Из-за особого строения головы и скул кажется, что шартрез постоянно улыбается. Кошки обладают тихим голосом и покладистым характером. Фелинологи часто сравнивают их поведение с собачьим: питомцы приносят брошенные предметы и откликаются на имя. Они неконфликтны, спокойно переносят одиночество и отличаются крепким здоровьем без специфических генетических проблем.

Шотландская вислоухая кошка

Шотландская вислоухая кошка (скоттиш-фолд) появилась в результате естественной генной мутации в Шотландии в начале 1960-х годов. Внешность породы определяют маленькие, плотно прижатые к голове уши, большие круглые глаза и короткая морда. Шотландские вислоухие кошки – умные, сдержанные компаньоны с тихим голосом и умеренной активностью. Однако будущим владельцам стоит помнить о здоровье питомца: ген вислоухости связан с остеохондродисплазией. Это заболевание вызывает нарушения в росте хрящевой и костной ткани, поэтому в ряде стран разведение скоттиш-фолдов ограничено или запрещено.

Шотландская прямоухая кошка

Скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) долгое время не имела статуса отдельной породы и получила признание только в 2004 году. Животные необходимы для правильной селекции: скрещивание двух вислоухих особей вызывает тяжелые патологии у потомства, поэтому в пару к фолду всегда подбирают страйта. Шотландские прямоухие кошки обладают небольшими стоячими ушами. Они спокойны, любознательны и сильно привязываются к человеку, следуя за ним по комнатам. При этом, как говорится в публикации издания РБК Life, питомцы редко сидят на руках, предпочитая находиться рядом. Скоттиш-страйты отличаются высоким интеллектом, быстро привыкают к правилам дома и не требуют сложного ухода.

