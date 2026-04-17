Врач объяснил, почему членам семьи нельзя мыться одной мочалкой
Как пишет Газета.ru, по словам доктора, мочалка является благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Она всегда находится во влажной среде, контактирует с кожей, частицами эпидермиса и кожным салом.
Даже при тщательном промывании внутри волокон могут сохраняться бактерии, грибки и другие микроорганизмы.
"Когда мочалкой пользуется один человек, она "накапливает" его индивидуальную микрофлору. Это нормально и обычно не вызывает проблем. Но при совместном использовании происходит обмен микробами, и среди них могут быть условно-патогенные или патогенные микроорганизмы", – сказал Каландия.
Особенно высок, по его словам, риск передачи грибковых инфекций. Возбудители микозов могут длительно сохраняться во влажной среде и легко передаваться через предметы гигиены. В результате у другого человека могут появиться зуд, шелушение, трещины на коже.
Кроме того, через мочалку могут распространяться и бактериальные инфекции, такие как фолликулиты, гнойничковые высыпания и обострение акне.
Каландия также напомнил, что даже близкое родство не защищает от обмена микрофлорой, так как у каждого человека она индивидуальна.
Помимо этого, мочалку важно регулярно менять и правильно за ней ухаживать: тщательно промывать, хорошо высушивать и при необходимости заменять новой.
