Советы

Шашлычный этикет для желудка: как снизить вред от жарки мяса

шашлык, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 15:32 Фото: freepik
Диетолог объяснила, как правильно мариновать мясо, чтобы уменьшить вред от шашлыка, сообщает Zakon.kz.

Диетолог, специалист по расстройствам пищевого поведения и эксперт по активному долголетию Елена Желянина объяснила, как правильно мариновать мясо, чтобы уменьшить вред от шашлыка. Ее советы опубликовал портал "Доктор Питер".

При жарке образуются конечные продукты гликации и акриламид – вещества, повреждающие клетки и усиливающие воспаление. Снизить их количество помогает грамотный маринад.

Основа – кислота: лимон, лайм, яблочный уксус или соевый соус. Они замедляют образование вредных соединений и делают мясо мягче. Оптимальное время маринования – 2-3 часа.

Эффект усиливают специи (чеснок, розмарин, тимьян, куркума) и фруктовые добавки – киви или ананас. Их ферменты расщепляют белок, сокращают время жарки и уменьшают вред.

Подходят и овощные маринады (например, томатный с антиоксидантами), а также кисломолочные – кефир или йогурт, но их важно хранить только в холодильнике и не дольше 2-4 часов.

Эксперт советует не добавлять сахар – он усиливает образование вредных веществ, и не пережаривать мясо до темной корочки. Шашлык лучше есть с овощами: они частично нейтрализуют негативный эффект.

Соблюдение этих правил позволяет снизить нагрузку на организм и сделать шашлык безопаснее.

Привычный овощ с уникальными свойствами: что вы не знали о капусте – читайте по ссылке.

Айсулу Омарова
