#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
469.52
553.75
6.15
Советы

Боремся с тревожностью: как научить мозг видеть возможности, а не только угрозы

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 17:55 Фото: freepik
Мир постоянно меняется – кризисы, технологии, новости. В такой среде легко начать ждать худшего. Но это не значит, что реальность действительно становится опаснее. Чаще это работа мозга. Как с этим работать – читайте на Zakon.kz.

Мозг устроен так, чтобы снижать неопределенность. Любая неясность требует больше энергии: нужно анализировать, прогнозировать, принимать решения. Поэтому мозг стремится быстрее "закрыть вопрос" – и часто делает это через негативный сценарий.

Как объясняет нейробиолог Ханна Кричлоу в газете The Guardian, неопределенность для мозга – более тяжелая нагрузка, чем даже неприятный, но понятный исход. Исследования показывают: люди спокойнее, когда точно знают, что произойдет что-то плохое, чем когда остается неизвестность.

Этот механизм помогал выживать. Если в кустах мог быть хищник, безопаснее было предположить опасность. Но сегодня это приводит к переоценке угроз и недооценке возможностей.

В результате мышление сужается. Человек спешит с выводами, ищет простые объяснения и может застревать в тревоге или жестких убеждениях. Иногда это доходит до веры в теории заговора – они создают иллюзию понятного мира.

Но есть и другой подход – способность спокойно жить с неопределенностью. Поэт Джон Китс называл это "негативной способностью" – умением не требовать немедленных ответов. Современная наука подтверждает: это важный навык для гибкости, креативности и устойчивости.

Наше восприятие изначально не идеально. Мозг не просто отражает реальность – он ее достраивает. Мы видим лишь часть информации, остальное заполняется предположениями. Поэтому одну и ту же ситуацию можно интерпретировать по-разному.

Эту гибкость можно развивать. Например, учиться рассматривать несколько объяснений происходящего, а не останавливаться на первом – чаще всего негативном.

Первый шаг – любопытство. Вместо быстрого вывода полезно задать вопрос: "Чего я еще не знаю?".

В сложных сферах, например в автоспорте, команды не пытаются все предсказать. Они принимают неопределенность и учатся быстро адаптироваться. Это важнее точных прогнозов.

В повседневной жизни это означает:

  • искать разные точки зрения;
  • не доверять первым выводам;
  • критически относиться к информации.

Не менее важно управлять эмоциями. Неопределенность усиливает стресс, а он сужает мышление. Помогают простые вещи: дыхание, движение, пауза перед решениями.

При этом речь не о наивном оптимизме. Мозг склонен и к страху, и к излишней уверенности. Задача – держать баланс: не катастрофизировать, но и не игнорировать риски.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 17:55
Почему возникают пугающие мысли и нормально ли это

Среда тоже влияет. Тревожные люди и поток негативных новостей усиливают ощущение угрозы. Спокойное, рациональное окружение – наоборот, расширяет взгляд.

Неопределенность никуда не исчезнет. Вопрос в том, как на нее реагировать. Можно воспринимать ее как угрозу и сужать мышление. А можно – как пространство вариантов.

Именно этот навык – не схлопывать реальность до одного сценария – помогает принимать более точные решения и видеть возможности там, где раньше был только риск.

С возрастом время начинает восприниматься иначе: дни, месяцы и годы проходят все быстрее. По словам психолога, это связано не с биологией, а с особенностями восприятия, количеством новых впечатлений и общим отношением к жизни. Подробнее – читайте по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Почему до сих пор нет мужских противозачаточных, объяснил врач
16:19, Сегодня
Почему до сих пор нет мужских противозачаточных, объяснил врач
Как безопасно помочь собаке нарастить мышцы, рассказала ветеринар
14:31, Сегодня
Как безопасно помочь собаке нарастить мышцы, рассказала ветеринар
Что отталкивает мужчин на сайтах знакомств, рассказала психолог
13:40, Сегодня
Что отталкивает мужчин на сайтах знакомств, рассказала психолог
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Зенит" Алипа возглавил турнирную таблицу РПЛ
18:30, Сегодня
"Зенит" Алипа возглавил турнирную таблицу РПЛ
Видеообзор победы Елены Рыбакиной в финале элитного турнира в Германии
18:08, Сегодня
Видеообзор победы Елены Рыбакиной в финале элитного турнира в Германии
Казахстанская гимнастка завоевала медаль этапа Кубка мира в Азербайджане
17:57, Сегодня
Казахстанская гимнастка завоевала медаль этапа Кубка мира в Азербайджане
Драмой завершился матч "Атырау" - "Кызылжар" в КПЛ
17:55, Сегодня
Драмой завершился матч "Атырау" - "Кызылжар" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: