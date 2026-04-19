Боремся с тревожностью: как научить мозг видеть возможности, а не только угрозы

Мир постоянно меняется – кризисы, технологии, новости. В такой среде легко начать ждать худшего. Но это не значит, что реальность действительно становится опаснее. Чаще это работа мозга. Как с этим работать – читайте на Zakon.kz.

Мозг устроен так, чтобы снижать неопределенность. Любая неясность требует больше энергии: нужно анализировать, прогнозировать, принимать решения. Поэтому мозг стремится быстрее "закрыть вопрос" – и часто делает это через негативный сценарий.

Как объясняет нейробиолог Ханна Кричлоу в газете The Guardian, неопределенность для мозга – более тяжелая нагрузка, чем даже неприятный, но понятный исход. Исследования показывают: люди спокойнее, когда точно знают, что произойдет что-то плохое, чем когда остается неизвестность.

Этот механизм помогал выживать. Если в кустах мог быть хищник, безопаснее было предположить опасность. Но сегодня это приводит к переоценке угроз и недооценке возможностей.

В результате мышление сужается. Человек спешит с выводами, ищет простые объяснения и может застревать в тревоге или жестких убеждениях. Иногда это доходит до веры в теории заговора – они создают иллюзию понятного мира.

Но есть и другой подход – способность спокойно жить с неопределенностью. Поэт Джон Китс называл это "негативной способностью" – умением не требовать немедленных ответов. Современная наука подтверждает: это важный навык для гибкости, креативности и устойчивости.

Наше восприятие изначально не идеально. Мозг не просто отражает реальность – он ее достраивает. Мы видим лишь часть информации, остальное заполняется предположениями. Поэтому одну и ту же ситуацию можно интерпретировать по-разному.

Эту гибкость можно развивать. Например, учиться рассматривать несколько объяснений происходящего, а не останавливаться на первом – чаще всего негативном.

Первый шаг – любопытство. Вместо быстрого вывода полезно задать вопрос: "Чего я еще не знаю?".

В сложных сферах, например в автоспорте, команды не пытаются все предсказать. Они принимают неопределенность и учатся быстро адаптироваться. Это важнее точных прогнозов.

В повседневной жизни это означает:

искать разные точки зрения;

не доверять первым выводам;

критически относиться к информации.

Не менее важно управлять эмоциями. Неопределенность усиливает стресс, а он сужает мышление. Помогают простые вещи: дыхание, движение, пауза перед решениями.

При этом речь не о наивном оптимизме. Мозг склонен и к страху, и к излишней уверенности. Задача – держать баланс: не катастрофизировать, но и не игнорировать риски.

Среда тоже влияет. Тревожные люди и поток негативных новостей усиливают ощущение угрозы. Спокойное, рациональное окружение – наоборот, расширяет взгляд.

Неопределенность никуда не исчезнет. Вопрос в том, как на нее реагировать. Можно воспринимать ее как угрозу и сужать мышление. А можно – как пространство вариантов.

Именно этот навык – не схлопывать реальность до одного сценария – помогает принимать более точные решения и видеть возможности там, где раньше был только риск.

