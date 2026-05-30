Модная уловка от стилиста: как получить новый образ без единой покупки
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов подсказал нестандартный способ сделать свой образ интереснее и продуманнее без дополнительных трат, сообщает Zakon.kz.
Совет он опубликовал в Telegram.
"Ловите классный стайл трик: носите платье-комбинацию как юбку, спустив верх платья лямками вниз. Это придаст вашему образу более сложное и небрежное звучание", – написал стилист.
Стайл-трик (от англ. style trick – стилистический прием или уловка) – это простой способ стилизации, который делает образ более интересным, свежим и продуманным без покупки новой одежды. Подобные хитрости строятся на нестандартном использовании, наслаивании или комбинировании привычных вещей.
Ранее Рогов обратил внимание на футболки, через которые звезды выражают восхищение кумирами.
