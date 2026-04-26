Тишина вместо конфликтов: что разрушает браки после 50 лет

Пары, которые десятилетиями живут без ссор, чаще сталкиваются с разводом после 50 лет. Со слов психолога, причина – не конфликты, а их отсутствие, сообщает Zakon.kz.

Таким наблюдением с порталом "Доктор Питер" поделилась психолог Надежда Шегрен.

"Отсутствие ссор далеко не всегда говорит о близости. Чаще это о том, что между людьми давно не происходит настоящей живой встречи", – говорит она.

По словам специалиста, супруги со временем начинают избегать острых тем: молчат, уступают, не говорят о боли. Внешне это выглядит как стабильность, но внутри накапливаются обиды, разочарование и одиночество.

Особенно заметно это становится после 50 лет, когда дети вырастают, а внешние задачи исчезают. Тогда внимание возвращается к отношениям – и выясняется, что говорить друг с другом либо сложно, либо уже не о чем.

"Мы же не ругались" – частая фраза на приеме. Но за ней, отмечает психолог, стоит другое: "мы не говорили о важном".

Невысказанные чувства со временем превращаются в дистанцию. Партнер становится частью привычного фона, а не источником близости.

"Молчание дает иллюзию стабильности… Но на самом деле в этот момент разрушается самое важное – контакт с другим человеком", – подчеркивает Шегрен.

По ее словам, единственный способ сохранить отношения – рискнуть и начать честный разговор:

"Близость не возникает сама по себе. Она всегда рождается в контакте".

В пример психолог привела историю из практики:

Ирина и Сергей прожили вместе тридцать четыре года. Пришли ко мне с формулировкой: "У нас все хорошо, но мы больше не муж и жена, а соседи по квартире". Они действительно почти никогда не ссорились, оба считали скандалы чем-то постыдным и недостойным.

На третьей встрече Ирина впервые сказала вслух, что тридцать лет назад, после рождения второго ребенка, ей было очень одиноко, и она ждала, что муж это заметит. Не дождалась. И решила больше не просить. Сергей слушал, долго молчал, а потом тихо ответил: "А я был уверен, что у тебя все в порядке и ты просто стала холодной".

Представляете, тридцать лет два близких человека жили с совершенно разными версиями одной и той же истории.

Материал по теме Почему мужья меняют жен после 45

Ранее простой способ снизить тревогу без лекарств назвал эксперт.