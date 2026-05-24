Шторм последней недели весны: таро-прогноз с 25 по 31 мая

Неделя с 25 по 31 мая 2026 года по картам Таро воспринимается как переходный период от весны к лету, когда усиливаются процессы переоценки и внутренних изменений, сообщает Zakon.kz.

Это время, когда особенно заметными становятся повторяющиеся жизненные сценарии. В них могут скрываться ключевые ответы и причины текущих ситуаций.

В профессиональной сфере потребуется высокая концентрация. Важно адекватно оценивать нагрузку и не брать на себя лишние обязательства, особенно если они связаны с чужими задачами. В отношениях на первый план выходит честность и уважение личных границ: прямой диалог будет эффективнее недомолвок и давления. Финансовая сфера требует осторожности – импульсивные покупки и доверие к сомнительным обещаниям быстрого дохода могут привести к потерям.

В течение недели многие события будут проясняться постепенно, поэтому спешка с выводами нежелательна. Основная задача этого периода – завершить изжившие себя процессы и укрепить устойчивые опоры в жизни, пишет портал Mixer.

Овен (Император)

Порядок, дисциплина и взрослый взгляд на вещи – вот ваш девиз. Император призывает усмирить привычное желание Овнов решать все одним резким кавалерийским наскоком. Сначала – четкий план, потом – действия. На работе повезет тем, кто готов брать на себя ответственность и разговаривать с руководством на языке фактов. В финансах – никакого азарта и трат "назло всем". В личной жизни сила не должна превращаться в диктатуру. Если вы в отношениях, партнеру сейчас важно почувствовать вашу готовность слушать, а не только командовать. Одиночкам неделя может принести встречу с очень надежным человеком, но устраивать ему сразу жесткую проверку на прочность не стоит. Займитесь здоровьем: четкий режим дня и дозированные нагрузки быстро вернут тонус. Подводя итог, можно сказать, что неделя пройдет идеально, если вы соедините решительность с уважением к окружающим.

Телец (Девятка Пентаклей)

Время собирать камни и наслаждаться стабильностью. Девятка Пентаклей уверяет, что ваши прошлые труды наконец-то начинают приносить осязаемые плоды. В делах наступает период заслуженного признания, поэтому не подгоняйте время – сейчас все идет ровно так, как нужно. Финансовая ситуация обещает быть устойчивой, если вы удержитесь от импульсивных покупок. Самое время инвестировать в собственный комфорт, уют дома или уход за собой, но в пределах разумного. В отношениях помните о собственной ценности. Не соглашайтесь на равнодушие. Для пар это отличные дни, чтобы спокойно и без спешки обсудить планы на будущее. Одинокие представители знака имеют все шансы очаровать человека, который ищет глубину и надежность. Поддержите организм прогулками и качественной едой. Вы заслужили этот покой.

Близнецы (Влюбленные)

Вас ждет неделя выбора и важных разговоров по душам. Причем речь может идти не только о делах сердечных, но и о карьере или смене вектора движения. На работе придется выбирать между двумя заманчивыми вариантами. Не бросайтесь на то, что кажется просто более любопытным. В денежных делах внимательно читайте мелкий шрифт в договорах перед тем, как открыть кошелек. В отношениях Влюбленные всегда требуют максимальной искренности. Хватит переводить серьезные темы в шутку – близкий человек ждет от вас определенности, а не очередных маневров. Одиночек может закрутить в вихре легкого онлайн-флирта или случайных знакомств, но для продолжения потребуется обнажить душу. Берегите нервную систему от информационного перегруза и выбирайте то, что отзывается в сердце, а не то, что красиво выглядит со стороны.

Рак (Верховная Жрица)

Включаем интуицию на максимум и превращаемся в наблюдателей. Верховная Жрица намекает, что сейчас далеко не все карты лежат на столе. На работе не спешите делиться планами и гениальными идеями – пусть они немного созреют в тишине. Если ситуация вокруг кажется туманной, просто собирайте информацию. В денежных вопросах доверяйте первому внутреннему импульсу: если внутри екнуло от тревоги, отменяйте сделку или покупку. В любви возможны недомолвки. Не ждите, что партнер обладает телепатией и угадает причину вашей грусти – поговорите мягко. Одиноким Ракам стоит аккуратнее очаровываться новыми знакомыми, чтобы потом не разочаровываться. Лучший отдых сейчас – это тишина, хорошая музыка и полноценный сон. Важно соединять предчувствия с голыми фактами.

Лев (Солнце)

Ваш выход! Карты обещают неделю невероятной ясности, признания и мощного прилива энергии. Солнце буквально выталкивает вас из тени на сцену. На работе ваши проекты заметят и оценят по достоинству, так что смело назначайте презентации и важные встречи. Финансы порадуют новыми возможностями. Правда, и соблазн спустить все на красивую жизнь вырастет в разы. Балуйте себя, но без фанатизма. В личной жизни воцарятся тепло и гармония. Если в паре были недопонимания, они растают сами собой. Одинокие Львы будут притягивать взгляды благодаря бешеной харизме. Главное – оставаться собой, а не играть придуманную роль. Добавьте в жизнь больше движения и солнца. Делитесь своим внутренним светом с окружающими, но не требуйте за это аплодисментов.

Дева (Справедливость)

Время наводить порядок в делах и мыслях. Справедливость требует от Дев холодного разума, четкости и работы по правилам. В профессиональной сфере на первый план выходят документы, счета и закрытие старых хвостов. Действуйте без лишних эмоций, и вы будете на высоте. Самое время пересчитать бюджет и отказаться от лишних трат. В отношениях наступает момент честного диалога на равных. Не копите обиды глубоко внутри, но и не превращайтесь в строгого судью для партнера – говорите о своих чувствах, а не только об аргументах. Одинокие Девы смогут четко сформулировать для себя образ идеального спутника и отсечь тех, кто под него явно не подходит. Для здоровья сейчас критически важна умеренность во всем. Правда поможет вам вернуть долгожданное равновесие.

Весы (Звезда)

На вашей улице наконец-то проглядывает солнце. Карта Звезда приносит вдохновение и стойкое ощущение, что черная полоса позади. Даже если на работе результаты видны не сразу, верьте в свои силы – фундамент заложен правильный. В деньгах не ждите чуда, а планомерно идите к цели. Личная жизнь наполнится романтикой и удивительной душевной близостью. В парах наступает идеальное время для примирения и нежных признаний. Одинокие Весы могут встретить человека, который покажется им родной душой, но торопить события и сразу планировать свадьбу не нужно. Дайте этой истории развиваться естественно. Устройте себе детокс от гаджетов и соцсетей. Ловите вдохновение и делайте первые шаги к давней мечте.

Скорпион (Башня)

Готовьтесь к генеральной уборке в жизни. Башня – карта резкая, но терапевтическая. Она безжалостно рушит иллюзии и все то, что уже давно держалось на честном слове. В карьере может вскрыться нарыв, который вы долго игнорировали. Это отличный шанс пересмотреть неработающие договоренности. С деньгами будьте максимально аккуратны: никаких долгов, кредитов и сомнительных авантюр. Не пытайтесь реанимировать то, что очевидно идет ко дну. В любви возможен эмоциональный взрыв. Если вы в паре, не скатывайтесь в битье посуды, но выскажите все, что накипело. Такой разговор очистит воздух от застарелого напряжения. Одиночки смогут наконец-то окончательно перелистнуть страницу прошлых токсичных отношений. Не бойтесь этих разрушений – они просто освобождают место для чего-то по-настоящему прекрасного.

Стрелец (Колесо Фортуны)

Жизнь закрутит вас в водовороте неожиданных событий и крутых поворотов. Колесо Фортуны обещает, что скучать точно не придется. На работе могут посыпаться новые предложения, но хвататься за все подряд из-за природного азарта – плохая идея. Тщательно взвешивайте риски, особенно в финансовых вопросах. Случайная удача возможна, но только если вы включите голову. В отношениях неделя подкинет сюрпризы: от внезапного звонка из прошлого до резкого изменения совместных планов. Одинокие Стрельцы могут встретить кого-то интересного в дороге или во время учебы. Влюбленность вспыхнет быстро, но постарайтесь не терять контроль над эмоциями. Сохраняйте гибкость, ловите знаки судьбы, но крепко держите штурвал в своих руках.

Козерог (Восьмерка Пентаклей)

Терпение и труд – ваши лучшие друзья на этой неделе. Восьмерка Пентаклей благоволит тем, кто готов методично, шаг за шагом, оттачивать свое мастерство. В работе сосредоточьтесь на качестве и деталях. Рутина может казаться скучной, но именно она сейчас принесет максимальный профит. В финансах все стабильно и предсказуемо благодаря вашей дисциплине. В личной жизни не уходите с головой в работу, оставляя партнеру лишь усталое "привет" по вечерам. Близким нужны ваши тепло и внимание, а не только отчет об успехах. Одинокие Козероги могут разглядеть потенциального партнера в ком-то из своего привычного окружения или среди коллег. Роман обещает быть спокойным и без лишних драм. Постепенность – ваш ключ к успеху во всех сферах.

Водолей (Шут)

Время обнуления и легкого безумства. Шут дарит вам свежий взгляд на привычные вещи и желание начать все с чистого листа. На работе приветствуются самые креативные и нестандартные идеи, но постарайтесь не превратить рабочий процесс в абсолютный хаос. Баланс между свободой и ответственностью необходим. Финансовая сфера сейчас уязвима – Шут так и манит спустить деньги на сиюминутную прихоть или ввязаться в сомнительный стартап. В отношениях захочется больше воздуха. Если вы в паре, устройте необычное свидание-экспромт. Одиночки могут влюбиться с первого взгляда в человека совершенно не своего круга. Наслаждайтесь моментом, будьте открыты миру, но не забывайте вовремя включать здравый смысл.

Рыбы (Луна)

Вас ждет неделя глубокого погружения в себя и свои эмоции. Карта Луна обостряет интуицию до предела, но вместе с тем может подкинуть беспричинные страхи и тревоги. Важно отделять реальные факты от ваших собственных бурных фантазий. На работе не принимайте решений на эмоциях или от усталости – возьмите паузу и перепроверьте цифры. В деньгах велика вероятность обмана, так что не верьте заманчивым обещаниям и не давайте в долг. В любви не ищите скрытый подтекст там, где его нет. Вместо того чтобы накручивать себя в одиночестве, просто спросите партнера напрямую обо всем, что волнует. Одиноким Рыбам не стоит мгновенно возводить нового знакомого на пьедестал – рассмотрите человека получше. Доверяйте своему внутреннему голосу, но всегда ищите подтверждение его словам в реальных поступках людей.

