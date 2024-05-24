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Прогноз на 25 мая: чего ожидать казахстанцам от погоды

Прогноз на 25 мая: чего ожидать казахстанцам от погоды, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 17:30 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, чего ожидать жителям Казахстана от погоды в субботу, 25 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", циклон и связанные с ним холодные атмосферные фронты будут определять погоду на большей части республики – пройдут осадки:

  • на севере, в центре, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дождь, снег),
  • на юге – сильные дожди,
  • на северо-востоке, востоке, в центре республики ожидается выпадение града.
"Лишь на западе страны будет ясная, теплая погода. По республике ожидается порывистый ветер, на севере, в центре в ночные часы – туман", – рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, ночью в Костанайской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-востоке Актюбинской, на северо-западе Акмолинской, на севере Улытауской, на севере на поверхности почвы Западно-Казахстанской областей ожидаются заморозки -1-6°С.

"На юге Костанайской, на западе, в центре Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, в центре Абайской областей сохраняется высокая пожарная опасность", – добавили синоптики.

А на юге Абайской, в пустынных районах Туркестанской, на востоке Жетысуской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее жителям Астаны и Алматы синоптики посоветовали приготовить теплые вещи к выходным, так как их ждет непогода.

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