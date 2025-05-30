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Общество

Астану и Алматы зальет дождями: прогноз на 31 мая, 1 и 2 июня

прогноз погоды, Астана, Алматы, Шымкент, 31 мая, 1 и 2 июня, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 15:17 Фото: unsplash
В Астане и Алматы в последний день весны 2025 года, 31 мая, и в первые дни лета, 1 и 2 июня, ожидаются дожди с грозами и градом. А в Шымкенте прогнозируется погода без осадков и жара до +34°C. Об этом Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 31 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо- западный, северный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.
  • 1 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +25+27°C.
  • 2 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +26+28°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 31 мая: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +22+24°C.
  • 1 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +21+23°C.
  • 2 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +25+27°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +29+31°C.
  • 1 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +30+32°C.
  • 2 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +32+34°C.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 15:17
Синоптики обратились к алматинцам и жителям еще четырех городов

Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 31 мая, 1 и 2 июня 2025 года. Из него следовало, что на Казахстан обрушатся 40-градусная жара и ливни с градом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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