29 новых случаев рака шейки матки выявили в Алматы: онколог рассказала, как избежать заболевания

С начала 2024 года в Алматы во время скрининговых обследований выявили 29 случаев рака шейки матки. Врач-онколог рассказала о важных мерах профилактики по недопущению крайне опасного заболевания, сообщает Zakon.kz.

В Управлении здравоохранения мегаполиса добавили, что помимо новых случаев онкологии, в ходе скринингов обнаружили 556 случаев предраковых состояний.

Врачи напомнили, что в Казахстане рак шейки матки занимает второе место в структуре злокачественных новообразований у женщин после рака молочной железы. При этом за последние 20 лет отмечается рост этого заболевания на 26%.

Онколог Алматинского онкологического центра Диана Жаксылыкова отмечает, что важной мерой профилактики, которая может спасти жизни и здоровье миллионов девушек, остается вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ).

"Вакцины против ВПЧ безопасны и хорошо переносятся. Возможные побочные эффекты, как правило, легкие и кратковременные. Важно подчеркнуть, что вакцина никак не влияет на репродуктивную функцию, что является распространенным мифом. Родители и подростки должны осознавать значимость этой прививки для защиты здоровья и предотвращения потенциальных осложнений", – рассказала Диана Жаксылыкова.

Исследования показывают, что вакцинация против вируса папилломы человека способна предотвратить до 90% случаев рака шейки матки, особенно если вакцина вводится до начала половой жизни.

Вместе с тем в Казахстане с сентября 2024 года началась кампания по вакцинации девочек в возрасте 11-12 лет, безусловно, с согласия родителей. Врачи отмечают, что это позволит защитить в дальнейшем девушек от возможного заражения.

По словам врачей, без вакцинации против вируса папилломы человека подростки подвергаются риску серьезных последствий для здоровья.

"Основной риск отсутствия вакцинации – значительно повышенная вероятность развития рака шейки матки. Без прививки девочки-подростки рискуют заразиться высокоонкогенными штаммами вируса, который может привести к развитию предраковых состояний и рака в будущем. Помимо рака шейки матки, вирус папилломы человека также может вызвать рак влагалища, вульвы, анального канала и ротоглотки", – отмечает онколог Алматинского онкологического центра Диана Жаксылыкова.

Медик добавила, что инфекция вируса папилломы человека может привести к хроническим заболеваниям и другим осложнениям, таким как дисплазия шейки матки, которая требует регулярного наблюдения и лечения.

Кроме того, болезни, связанные с вирусом папилломы человека, вызывают не только физические страдания, но и психологические проблемы, такие как страх, тревога и снижение качества жизни. Это в свою очередь может негативно сказаться на социальных отношениях и эмоциональном состоянии.

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