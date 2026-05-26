Советы

Рабочими способами быстро уснуть без таблеток поделились люди

девушка спит, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 11:16 Фото: pexels
Миллионы людей по всему миру страдают хроническими или периодическими нарушениями сна. Кто-то спасается таблетками или БАДами, а кто-то ищет немедикаментозные способы быстро заснуть, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Reddit решили поделиться своими лайфхаками, как они добиваются быстрого засыпания. BuzzFeed собрал подборку из наиболее часто повторяющихся советов.

Ментальная игра

"У меня часто возникают навязчивые/тревожные мысли, когда я пытаюсь заснуть, поэтому я играю в ментальную игру, которой меня научил врач. Выберите любую категорию – еда, актеры, названия песен, заклинания из Гарри Поттера – и назовите по одной на каждую букву алфавита. Сделайте свое дыхание ритмичным в такт мыслям: вдохните, думая об "А", выдохните, думая об "Алохомора". Максимум, чего мне удалось достичь, это буква "П". Это работает просто замечательно", – поделился пользователь.

Фантастическая история

"Придумайте фантастическую историю, в которой вы хотели бы быть главным героем, и продолжайте мысленно переписывать ее каждый раз, когда ложитесь спать. Моя история не заходит слишком далеко, потому что я обычно засыпаю, обдумывая детали, которые хочу добавить в сцены", – советует другой пользователь Reddit.

Устать по-настоящему

"Я стараюсь не ложиться спать, пока не почувствую настоящую усталость, даже если это означает, что я ложусь спать за семь часов до того, как мне нужно будет вставать, вместо девяти".

Не сидеть в постели

Мужчина утверждает, что нужно избегать простого сидения в постели. Пришли спать? Значит, на самом деле ложитесь в постель. Если вам трудно уснуть, встаньте, займитесь чем-нибудь минут на 10-15, а затем попробуйте снова.

Вибрирующая кровать

Кто-то советует обзавестись вибрирующей кроватью и включать ее на самой низкой скорости.

Другие пользователи советуют ложиться спать в одно и то же время каждую ночь, не есть слишком поздно, хорошо тренироваться, не дремать днем, не просыпаться слишком поздно.

Создание белого шума

Кому-то помогает машина для создания белого шума или аудиокнига, например, научно-популярная литература, не требующая слишком строгой последовательности повествования.

Ментальная релаксация

"Лежа на спине, повторяйте техники ментальной релаксации, начиная с конечностей и двигаясь к туловищу. Затем просто повторяйте про себя: "Не думай, не думай, не думай". Военные обучают этому методу солдат, у которых во время боевых действий может быть лишь короткий промежуток времени для сна", – советует пользователь соцсети.

Отказ от кофеина

Отказавшиеся от кофеина люди пишут, что первую неделю было тяжело, были настоящие симптомы отмены. Но потом самочувствие улучшилось, и они стали спать намного лучше, просыпаются отдохнувшими, не нуждаются в кофеине, чтобы просто функционировать.

Кровать и одеяло

Кому-то помогают быстро уснуть очень удобная кровать и утяжеленное одеяло, плюс открытые окна.

Отметим, что материалы новостного характера нельзя приравнивать к экспертному мнению. И возможно, при хроническом нарушении сна вам необходимо обратиться к специалисту.

Ранее психологи дали профессиональную оценку людям, которые не заправляют постель после сна.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
