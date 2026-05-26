Неожиданный модный ход: эксперт предложил "сломать" вечерний стиль
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал для создания эффектного образа сочетать коктейльные платья со шлепанцами, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он написал в Telegram.
"Модная Заметка. Этим летом самым трендовым дуэтом станет платье в пол в паре с вьетнамками. А если это платье еще и коктейльно-вечернее, то будет просто идеально!" – написал эксперт.
Вьетнамки – это легкие летние шлепанцы, в которых стопа удерживается на ноге с помощью двух ремешков, соединенных между собой и проходящих между большим и вторым пальцем.
