Неожиданный тренд захватил звезд Голливуда: стилист показал примеры
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов обратил внимание на футболки, через которые звезды выражают восхищение кумирами, сообщает Zaskon.kz.
В Telegram он также опубликовал фотографии, на которых можно увидеть Рианну с принтом портрета принцессы Дианы или модель Дакоту Джонсон с принтом Мэрлина Мэнсона.
"Модное наблюдение. Звезды и их любовь к фанатским футболкам! В том, как одни звезды восхищаются другими, есть что-то очаровательное", – написал стилист.
Ранее Рогов посоветовал для создания эффектного образа сочетать коктейльные платья со шлепанцами.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript