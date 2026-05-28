Неожиданный тренд захватил звезд Голливуда: стилист показал примеры

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов обратил внимание на футболки, через которые звезды выражают восхищение кумирами, сообщает Zaskon.kz.

В Telegram он также опубликовал фотографии, на которых можно увидеть Рианну с принтом портрета принцессы Дианы или модель Дакоту Джонсон с принтом Мэрлина Мэнсона.

"Модное наблюдение. Звезды и их любовь к фанатским футболкам! В том, как одни звезды восхищаются другими, есть что-то очаровательное", – написал стилист.

Ранее Рогов посоветовал для создания эффектного образа сочетать коктейльные платья со шлепанцами.