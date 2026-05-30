Рынок труда меняется: как не попасть под сокращение

Основатель HR-агентства Юлия Степанова назвала способы сохранить востребованность в IT, ритейле и производстве

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на эксперта, первый ключевой шаг – оцифровать свой вклад. Часто соискатели ограничиваются общими формулировками вроде "развитие продукта" или "анализ аудитории", не показывая конкретных результатов.

Эксперт подчеркнула, что на рынке труда в 2026 году важны измеримые достижения: снижение затрат, рост конверсии, увеличение охвата продукта. При этом важно объяснять, за счет чего были получены эти результаты.

Второй тренд – рост спроса на узкую отраслевую экспертизу. Компании оптимизируют расходы и выбирают специалистов, глубоко понимающих конкретную нишу.

По словам Степановой, в IT особенно востребованы опытные специалисты уровня мидл и сеньор, тогда как рынок перегружен новичками. Аналогичная ситуация наблюдается в ритейле и производстве.

Эксперт также отметила важность постоянного развития, отслеживания трендов и активного использования искусственного интеллекта для повышения эффективности работы.

Отдельно она подчеркнула, что работодатели ценят инициативных сотрудников, которые не только выполняют задачи, но и предлагают улучшения.

"Именно такие специалисты, которые влияют на результат команды и понимают бизнес-логику процессов, в последнюю очередь попадают под сокращения", – заключила Степанова.

