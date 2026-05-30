Советы

Что делать, если коллеги распускают слухи за спиной

Работающим с распускающими сплетни коллегами людям дали совет, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 01:14 Фото: magnific
Офисные интриги и слухи за спиной могут разрушить любую карьеру, если вовремя не принять меры. Психолог Ольга Солопанова дала ценные рекомендации сотрудникам, ставшим жертвами сплетен со стороны коллег, передает Zakon.kz.

Любой рабочий конфликт – это борьба за влияние, признание, контроль или ощущение собственной значимости внутри группы, рассказала "Ленте.ру" практикующий клинический психолог Ксения Солопанова.

"Коллектив всегда живет по негласным правилам, и когда напряжение в системе растет, появляются сплетни, скрытая агрессия, манипуляции и попытки психологического давления. Если коллеги распускают слухи и сплетни, важно понимать: сплетня это одна из древнейших форм социального влияния", – пояснила Солопанова.

По словам психолога, через обсуждение других люди формируют коалиции, укрепляют свое положение внутри коллектива и бессознательно снижают тревогу за свою позицию. Особенно часто это происходит в атмосфере конкуренции или неясных границ в общении.

"С позиции конфликтологии сплетни относятся к косвенной агрессии. Это способ выразить недовольство не напрямую, а через обсуждение человека за его спиной. Таким образом сотрудники пытаются самоутвердиться и снизить собственную неуверенность через обесценивание другого. Главная ошибка человека, против которого распространяют слухи, начинать эмоционально оправдываться или пытаться срочно восстановить репутацию перед всеми сразу", – рассказала Солопанова.

Чем сильнее человек втягивается в эмоциональные реакции, тем больше конфликт получает энергии, подчеркнула эксперт. В психологии существует понятие эмоционального заражения. Это процесс, при котором состояние одного человека быстро передается группе.

"Коллектив бессознательно считывает интонацию, напряжение, тревогу, раздражение или неуверенность другого человека и начинает реагировать на это эмоционально. Если сотрудник резко оправдывается, нервничает или демонстрирует сильную уязвимость, окружающие могут воспринимать это как подтверждение слухов и слабой позиции. Именно поэтому в подобных ситуациях особенно важны спокойствие, сдержанность и четкие границы. Наиболее эффективная стратегия – переводить скрытый конфликт в прямую и спокойную коммуникацию", – объяснила Солопанова.

Так, вместо эмоционального выяснения отношений полезнее сказать: "Я вижу, что вокруг ситуации много разговоров. Если есть вопросы ко мне, я готов это обсудить". В этом случае можно вернуть коммуникацию в более взрослую позицию, отметила психолог.

Кроме того, важно обращать внимание на атмосферу внутри самой компании. В здоровой рабочей среде руководство обычно не поддерживает культуру постоянных сплетен, потому что эмоционально токсичная обстановка быстро снижает продуктивность команды и усиливает напряжение между сотрудниками.

Ранее поправками в Трудовой кодекс планировалось защитить "права работника на уважение и защиту своего достоинства в сфере труда". Но ведь достоинство и так защищено – Конституцией, УК, ГК и КоАП. Нужно ли что-то еще? Как оказалось, глубокий смысл в этом есть. Zakon.kz рассказал об этой интересной инициативе законодателей.

