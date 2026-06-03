Врач поставил точку в споре о вреде бега для коленей

В Международный день бега физический терапевт клиники ранней реабилитации "Три сестры" Павел Мегей развеял популярный миф о вреде бега для коленей, сообщает Zakon.kz.

В беседе со Здоровьем Mail эксперт рассказал, что умеренные беговые нагрузки сами по себе не повышают риск развития артроза. Чаще всего проблемы возникают из-за резкого увеличения нагрузок, отсутствия подготовки, лишнего веса, старых травм и недостаточного восстановления.

Эксперт отметил, что начинающим бегунам не стоит сразу замахиваться на полумарафоны и марафоны. Подготовку рекомендуется начинать с коротких дистанций, постепенно увеличивая нагрузку и дополняя тренировки силовыми упражнениями.

Также врач подчеркнул, что при появлении боли не следует игнорировать симптомы или продолжать тренировки через силу. Своевременное снижение нагрузки и обращение к специалисту помогут избежать серьезных травм.

По словам Мегея, для здоровья наиболее полезен регулярный и умеренный бег, соответствующий уровню физической подготовки человека.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что у популярного лекарства для сна выявили опасные побочные эффекты.