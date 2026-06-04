Казахстанкам рассказали важный нюанс о декретных выплатах
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 4 июня 2026 года, раскрыли некоторые подробности получения декретных выплат, сообщает Zakon.kz.
Жительница Казахстана обратилась к специалистам с волнующим вопросом:
"Если компания, в которой я работала, закрылась во время моего ухода в декрет, смогу ли я получить декретные выплаты?"
Сотрудники госкорпорации ответили утвердительно.
"Да, право на назначение выплаты сохраняется при условии, чтобы до выхода в декрет за вас были произведены социальные отчисления за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу возникновения социального риска, то есть моменту выдачи больничного листа в связи с беременностью и родами".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
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