Казахстанкам рассказали важный нюанс о декретных выплатах

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В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 4 июня 2026 года, раскрыли некоторые подробности получения декретных выплат, сообщает Zakon.kz.

Жительница Казахстана обратилась к специалистам с волнующим вопросом: "Если компания, в которой я работала, закрылась во время моего ухода в декрет, смогу ли я получить декретные выплаты?" Сотрудники госкорпорации ответили утвердительно. "Да, право на назначение выплаты сохраняется при условии, чтобы до выхода в декрет за вас были произведены социальные отчисления за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу возникновения социального риска, то есть моменту выдачи больничного листа в связи с беременностью и родами". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Материал по теме Неожиданное правило: где казахстанцы могут зарегистрировать брак Ранее мы подробно рассказывали о том, на какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в Казахстане.

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