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Советы

Можно ли купаться при отите – врач дала однозначный ответ

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 12:28 Фото: freepik
При отите купание может усилить воспаление. Об этом рассказала российский врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости она уточнила, что мочить уши при отите во время купания в море или бассейне опасно, особенно при среднем отите, или если есть перфорация в перепонке.

"Грязная вода из бассейна (хлорка, бактерии) или моря (соль, микроорганизмы) может занести вторичную инфекцию, усилив воспаление и боль. Даже при наружном отите мочить нельзя – это усугубит мацерацию кожи", – цитирует издание Эльмиру Гамзатову 13 июня 2026 года.

При отите, как отметила врач, плавать можно только с герметичными силиконовыми берушами, а лучше – дождаться полного выздоровления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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