Солнцезащитные очки: почему так важно их носить

Лето пахнет морем и долгожданным отпуском. Мы редко выходим летом из дома без SPF-крема, но часто забываем о другой важной защите. Между тем солнце воздействует не только на кожу, но и на глаза. Почему важно носить солнцезащитные очки, разбирался Zakon.kz.

Зачем защищаться от солнца

Длинные световые дни, яркое солнце и жизнь под открытым небом – именно за это мы любим лето. Между тем наши глаза испытывают повышенную нагрузку. Солнце светит дольше и ярче, отражается от воды, песка, светлых поверхностей и буквально окружает нас со всех сторон.

Во время отдыха на пляже, прогулок по набережной, занятий спортом на открытом воздухе или поездок за рулем глаза постоянно подвергаются воздействию интенсивного солнечного света. Насколько важно и нужно носить солнцезащитные очки, рассказала ассоциированный профессор кафедры офтальмологии КазНМУ им. С. Асфендиярова, кандидат медицинских наук, председатель ОО "Центрально-Азиатская ассоциация офтальмологов" Венера Абдуллина.

"Солнцезащитные очки необходимы, прежде всего, для защиты органа зрения от избыточной инсоляции, которая обладает явным повреждающим действием на роговицу, хрусталик и сетчатку", – говорит офтальмолог.

Фото: magnific

Важно понимать, что солнцезащитные очки – это не просто стильный аксессуар. В солнечные дни они становятся важным элементом повседневной защиты и помогают чувствовать себя комфортнее даже в самые солнечные дни. Отсюда вытекает вопрос, может ли ультрафиолетовое излучение нанести глазам такой же вред, как коже?

"Ультрафиолетовое излучение как ближнего, так и дальнего спектра воздействует на различные структуры глаза. При длительном и регулярном воздействии УФ-лучей могут ускоряться возрастные изменения тканей глаза". Венера Абдуллина

Также врач отметила, что, кроме того, ультрафиолет считается одним из факторов риска развития ряда офтальмологических заболеваний, включая:

птеригиум (доброкачественное разрастание тонкой слизистой оболочки глаза (конъюнктивы), которая начинает наползать на прозрачную часть роговицы),

синдром сухого глаза,

осложненную катаракту,

возрастную макулярную дегенерацию сетчатки.

Задумайтесь, мы можем провести несколько часов у бассейна, целый день на пляже или отправиться на морскую прогулку, не испытывая особого дискомфорта. Но глаза в это время продолжают работать без перерыва, адаптируясь к яркому свету и отражающим поверхностям. Именно поэтому специалисты рекомендуют уделять внимание их защите не только в отпуске, но и в обычной городской жизни.

"Период летнего солнцестояния и самые жаркие летние дни требуют разумного ограничения времени, проводимого под прямыми солнечными лучами. Это важно не только для здоровья глаз, но и для организма в целом. Длительное пребывание на открытом солнце может повышать риск теплового удара, негативно влиять на самочувствие и состояние сердечно-сосудистой системы", – объясняет врач.

Для защиты глаз рекомендуется использовать качественные солнцезащитные очки, носить головной убор с широкими полями или козырьком и по возможности находиться в тени.

"Получить повреждение глаз ультрафиолетом можно не только летом. В снежную погоду солнечные лучи активно отражаются от поверхности снега, что увеличивает нагрузку на глаза и в некоторых случаях может привести к ожогам. Оно проявляется слезотечением, выраженной светобоязнью, спазмом век и невозможностью открыть глаза из-за сильного дискомфорта. Такое состояние требует обязательного лечения и наблюдения специалиста, а восстановление может занимать несколько дней". Венера Абдуллина

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Какие выбрать очки

Фото: magnific

При выборе солнцезащитных очков важно помнить, что степень затемнения линз не всегда напрямую связана с уровнем защиты глаз.

"При выборе очков не стоит ориентироваться только на степень затемнения линз: светлые линзы могут обеспечивать меньшую защиту от вредного излучения. Хорошим вариантом являются фотохромные линзы, или "хамелеоны", которые автоматически адаптируются к уровню освещенности. Они удобны в повседневной жизни, не требуют постоянной смены очков и при этом надежно защищают глаза от ультрафиолета, снижая зрительную нагрузку", – говорит Венера Абдуллина.

По словам специалиста, одна из главных ошибок при выборе солнцезащитных очков – ориентироваться исключительно на цвет и степень затемнения линз.

Среди самых распространенных ошибок:

Покупка очков без подтвержденной УФ-защиты

Темные линзы сами по себе не гарантируют безопасность для глаз. При отсутствии качественного ультрафиолетового фильтра вредное излучение продолжает воздействовать на ткани глаза.

Выбор слишком дешевых и несертифицированных моделей

Даже самые простые темные очки могут частично снижать яркость солнечного света, однако эффективность такой защиты зачастую оказывается минимальной.

Игнорирование маркировки

При покупке важно обращать внимание на наличие информации о защите от ультрафиолетового излучения спектров UVA и UVB. Именно эти характеристики говорят о том, что линзы действительно выполняют защитную функцию.

Экономия на качестве линз

Для профилактики заболеваний глаз и сохранения зрения специалисты рекомендуют выбирать продукцию лицензированных производителей, которые гарантируют соответствие заявленным характеристикам.

Отдельно офтальмологи отмечают преимущества фотохромных линз ("хамелеонов"). Они автоматически меняют степень затемнения в зависимости от освещения, обеспечивают комфорт в различных условиях и эффективно защищают глаза от ультрафиолетового излучения.

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"Воздействие солнечного излучения может ускорять возрастные изменения тканей глаза. Учитывая высокий уровень ультрафиолетовой инсоляции в нашем регионе, мы рекомендуем использовать средства защиты от солнца в течение всего года. В летний период, когда интенсивность солнечного излучения особенно высока, ношение качественных солнцезащитных очков должно стать обязательной частью заботы о здоровье глаз", – резюмирует офтальмолог.

Лето создано для ярких впечатлений, красивых закатов и солнечных дней. И чем лучше мы заботимся о своем здоровье, тем больше удовольствия получаем от каждого момента сезона. Поэтому, собираясь на прогулку, в путешествие или к воде, стоит помнить не только о защите кожи, но и о защите глаз.