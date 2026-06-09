Соцсети и азарт: как возникает игровая зависимость

Психолог Лилия Шувалова заявила о том, что лудомания формируется по тому же принципу, что и зависимость от постоянного пролистывания ленты в соцсетях или других форм цифрового потребления, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, во всех этих случаях мозг реагирует на стимулы одинаково – через систему ожидания и выброса дофамина. В беседе с RuNews24.ru она объяснила, что лудомания связана с работой дофаминовой системы организма. Ключевую роль играет не сам результат – выигрыш или проигрыш, а состояние предвкушения и ожидания.

По словам эксперта, рост игровой зависимости связан как с социально-экономическими факторами, так и с активным распространением цифровых технологий. Клиповое мышление и постоянный поток информации формируют у человека потребность в быстрых эмоциональных "разрядах", аналогичных тем, что возникают при азартных играх или просмотре коротких видео.

Отдельное внимание психолог обратила на ранние поведенческие маркеры, которые могут указывать на склонность к зависимости. Среди них – повышенная эмоциональная нестабильность, чрезмерная вовлеченность в гаджеты, снижение мотивации и отсутствие устойчивых интересов или хобби.

Специалист также отметила, что игромания часто формируется незаметно и на начальных стадиях остается без внимания.

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