#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Соцсети и азарт: как возникает игровая зависимость

Соцсети и азарт: как возникает игровая зависимость, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 20:47 Фото: magnific.com
Психолог Лилия Шувалова заявила о том, что лудомания формируется по тому же принципу, что и зависимость от постоянного пролистывания ленты в соцсетях или других форм цифрового потребления, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, во всех этих случаях мозг реагирует на стимулы одинаково – через систему ожидания и выброса дофамина. В беседе с RuNews24.ru она объяснила, что лудомания связана с работой дофаминовой системы организма. Ключевую роль играет не сам результат – выигрыш или проигрыш, а состояние предвкушения и ожидания.

По словам эксперта, рост игровой зависимости связан как с социально-экономическими факторами, так и с активным распространением цифровых технологий. Клиповое мышление и постоянный поток информации формируют у человека потребность в быстрых эмоциональных "разрядах", аналогичных тем, что возникают при азартных играх или просмотре коротких видео.

Отдельное внимание психолог обратила на ранние поведенческие маркеры, которые могут указывать на склонность к зависимости. Среди них – повышенная эмоциональная нестабильность, чрезмерная вовлеченность в гаджеты, снижение мотивации и отсутствие устойчивых интересов или хобби.

Специалист также отметила, что игромания часто формируется незаметно и на начальных стадиях остается без внимания.

Ранее был назван простой способ укрепить психику без таблеток.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сколько казахстанцев могут страдать лудоманией
09:39, 14 сентября 2023
Сколько жителей Казахстана могут страдать игровой зависимостью
Медики рассказали о неожиданной пользе скроллинга
23:51, 11 октября 2023
Медики рассказали о неожиданной пользе скроллинга
Азарт к спорту – не болезнь: эксперты обсудили проблемы лудомании в Казахстане
19:22, 29 апреля 2024
Азарт к спорту – не болезнь: эксперты обсудили проблемы лудомании в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
22:17, Сегодня
Ислам Чесноков попал в сферу интересов "Крыльев Советов"
Фото: КФФ
21:52, Сегодня
Сборная Казахстана уступила Греции, но пробилась в элитный раунд отбора Евро-2027
Фото: КФФ
21:26, Сегодня
Венгрия и Казахстан объявили стартовые составы на товарищеский матч
Фото: НОК РК
20:58, Сегодня
Тимофей Скатов не смог выйти во второй круг турнира в Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: