Выглядит классно: привычная вещь из кармана неожиданно вошла в моду

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал в этом сезоне обогащать свой образ кошельками, ключницами и держателями для очков, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.

"Модная заметка. Кошельки, ключницы, держатели для очков и помад – вот чем стоит украшать себя в этом сезоне! Выглядит классно", – написал эксперт. Ранее Рогов объяснил, как создать интересный образ с прозрачной юбкой.

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