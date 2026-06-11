Выглядит классно: привычная вещь из кармана неожиданно вошла в моду
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал в этом сезоне обогащать свой образ кошельками, ключницами и держателями для очков, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он опубликовал в Telegram.
"Модная заметка. Кошельки, ключницы, держатели для очков и помад – вот чем стоит украшать себя в этом сезоне! Выглядит классно", – написал эксперт.
Ранее Рогов объяснил, как создать интересный образ с прозрачной юбкой.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript