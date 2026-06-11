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Советы

Выглядит классно: привычная вещь из кармана неожиданно вошла в моду

Александр Рогов дал новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 18:53 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал в этом сезоне обогащать свой образ кошельками, ключницами и держателями для очков, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.


"Модная заметка. Кошельки, ключницы, держатели для очков и помад – вот чем стоит украшать себя в этом сезоне! Выглядит классно", – написал эксперт.

Ранее Рогов объяснил, как создать интересный образ с прозрачной юбкой.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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