Почему с возрастом меняется походка: ученые нашли неожиданное объяснение

Походка может многое рассказать о здоровье человека. Известно, что шаркающие шаги связаны с болезнью Паркинсона, а замедленная ходьба иногда указывает на развитие деменции. Однако даже у здоровых людей с возрастом походка постепенно меняется, сообщает Zakon.kz.

Австралийские ученые из Flinders University выяснили, что организм начинает отдавать приоритет устойчивости, а не скорости. Исследователи проанализировали движения 107 здоровых людей в возрасте от 26 до 86 лет и обнаружили изменения в работе голеностопного сустава и окружающих его мышц.

С возрастом мышцы вокруг голеностопа все чаще работают одновременно, делая сустав более жестким. Это помогает сохранять равновесие и снижает риск падений, но при этом шаг становится короче и медленнее. Кроме того, пожилые люди меньше отталкиваются при ходьбе, из-за чего быстрее устают и хуже преодолевают большие расстояния, пишет "Доктор Питер".

По словам ученых, организм фактически "выбирает" стабильность в ущерб энергоэффективности. Такая адаптация помогает увереннее держаться на ногах, но делает ходьбу более утомительной.

Специалисты отмечают, что для сохранения подвижности важно не только укреплять мышцы, но и развивать баланс и координацию. Для этого подходят упражнения на равновесие, тренировки мышц ног и занятия тай-чи.

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