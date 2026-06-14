#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Почему с возрастом меняется походка: ученые нашли неожиданное объяснение

мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 09:59 Фото: magnific
Походка может многое рассказать о здоровье человека. Известно, что шаркающие шаги связаны с болезнью Паркинсона, а замедленная ходьба иногда указывает на развитие деменции. Однако даже у здоровых людей с возрастом походка постепенно меняется, сообщает Zakon.kz.

Австралийские ученые из Flinders University выяснили, что организм начинает отдавать приоритет устойчивости, а не скорости. Исследователи проанализировали движения 107 здоровых людей в возрасте от 26 до 86 лет и обнаружили изменения в работе голеностопного сустава и окружающих его мышц.

С возрастом мышцы вокруг голеностопа все чаще работают одновременно, делая сустав более жестким. Это помогает сохранять равновесие и снижает риск падений, но при этом шаг становится короче и медленнее. Кроме того, пожилые люди меньше отталкиваются при ходьбе, из-за чего быстрее устают и хуже преодолевают большие расстояния, пишет "Доктор Питер".

По словам ученых, организм фактически "выбирает" стабильность в ущерб энергоэффективности. Такая адаптация помогает увереннее держаться на ногах, но делает ходьбу более утомительной.

Специалисты отмечают, что для сохранения подвижности важно не только укреплять мышцы, но и развивать баланс и координацию. Для этого подходят упражнения на равновесие, тренировки мышц ног и занятия тай-чи.

Ранее диетолог назвала продукты, которые помогают уменьшить объем талии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Походка, наука, ученые, исследования, эволюция, психология
19:08, 23 октября 2025
Какая походка выдает потенциально опасного соперника, рассказали ученые
Почему не получается похудеть
00:18, 14 апреля 2026
Почему диеты не помогают: объяснение специалиста
Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты
19:33, 06 октября 2025
Почему мужья меняют жен после 45
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан завоевал два &quot;золота&quot; на чемпионате Азии по триатлону в Китае
10:48, Сегодня
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по триатлону в Китае
Рамос - новый игрок &quot;Иртыша&quot;
10:20, Сегодня
"Иртыш" подписал бразильского полузащитника Лукаса Рамоса
Царукян победил Фергюсон в RAF
09:51, Сегодня
Арман Царукян разгромил Тони Фергюсона на турнире RAF с участием Айтмухана
Чебурин об игре &quot;Атырау&quot; - &quot;Кайрат&quot; в Алматы
09:19, Сегодня
Владимир Чебурин высказался об итогах матча "Атырау" с "Кайратом" в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: