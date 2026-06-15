Как заподозрить диабет: топ сигналов, которые могут указывать на проблему

Диабет редко появляется с громким заявлением о себе. Он действует как мастер тонких намеков, постепенно меняя самочувствие человека. Многие списывают первые сигналы на усталость, стресс, возраст или плотный рабочий график. Как распознать диабет на ранней стадии, в материале Zakon.kz.

Наш организм умеет говорить. Правда, делает он это не словами, а намеками. Иногда очень тихими. Лишний стакан воды среди дня, внезапная усталость, которая не проходит даже после выходных, странное чувство голода или расплывающиеся буквы на экране.

По отдельности эти сигналы кажутся случайностью. Но если собрать их вместе, они могут сложиться в важное послание. Одно из тех, которое не стоит оставлять без внимания. Жанай Аканов, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт азиатской Ассоциации по изучению диабета, рассказал, как распознать болезнь на начальной стадии.

"Усталость, а не жажда может быть первым признаком диабета. Глюкоза не попадает в клетки, и те испытывают энергетический голод. Поэтому человек чувствует разбитость, вялость, сонливость. В наше время хронического стресса многие расценивают эти симптомы именно как реакцию на стресс. Поэтому вовремя выявить преддиабет и диабет достаточно сложно", – поясняет эндокринолог.

Иногда кажется, будто кто-то незаметно потратил заряд батареи. Утро начинается не с прилива сил, а с ощущения, что день уже успел вымотать. Кофе бодрит ненадолго, выходные не возвращают энергию, а привычные дела требуют все больше усилий. Такая усталость не выглядит драматично, но постепенно становится фоном жизни, на который человек перестает обращать внимание.

И когда к этому фону добавляются постоянная жажда, частые походы в туалет или необъяснимая потеря веса, возникает вполне закономерная тема для разговора со специалистом: насколько быстро нужно провериться и какие исследования помогают разобраться в ситуации в первую очередь?

"Жажда и учащенное мочеиспускание, собственно, и являются характерными для диабета. Что дало название болезни – от греческого diabaino – сифон, фонтан. Жидкость словно протекает сквозь пациента, образно говоря". Жанай Аканов

По словам специалиста, первое исследование, которое нужно провести, – это определить концентрацию глюкозы крови глюкометром. Второе исследование – определение уровня гликированного гемоглобина.

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"Эти два параметра подскажут, что происходит сейчас с сахаром крови и когда это (примерно) состояние началось", – говорит эндокринолог Жанай Аканов.

Самая коварная особенность диабета и преддиабета заключается в том, что они далеко не всегда дают о себе знать.

Человек продолжает жить в привычном ритме:

ходит на работу,

занимается спортом,

строит планы и не чувствует, что в организме уже происходят изменения.

Иногда болезнь развивается настолько тихо, что становится случайной находкой во время профилактического обследования или сдачи анализов по совершенно другому поводу.

"Отсутствие симптомов – это проблема, поэтому диабет и называют тихим убийцей. И именно поэтому необходимо проводить все скрининги вовремя. Вообще, диабет имеет генетическую предрасположенность. И если вы знаете, что в роду были диабетики, то именно здоровый образ жизни вполне возможно убережет вас от этого заболевания", – поясняет врач-эндокринолог.

Существует распространенное мнение, что диабет – это в первую очередь болезнь людей с лишним весом. Во многом оно связано с диабетом 2-го типа, который часто развивается на фоне инсулинорезистентности – состояния, при котором клетки организма хуже реагируют на инсулин.

"Однако диабет может развиться у человека и со здоровым весом – например, по причине хронического панкреатита. У детей он развивается на фоне выраженного аутоиммунного поражения специальных клеток хвоста поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Эти бета-клетки крайне важны в управлении углеводным обменом всех млекопитающих. Это диабет 1-го типа, с механизмом абсолютной инсулиновой недостаточности". Жанай Аканов

Также врач рассказал, что диабет не всегда начинается с сильной жажды или резкого повышения сахара в анализах. Нередко первые изменения затрагивают мелкие сосуды и слизистые оболочки. Именно поэтому стоматологи могут заподозрить проблему по состоянию полости рта, а гинекологи – обратить внимание на частые воспалительные процессы у женщин.

Не менее важны и симптомы со стороны мочеполовой системы. Например, эректильная дисфункция у мужчин (стойкая неспособность мужчины достичь или поддерживать эрекцию, достаточную для полноценного полового акта) может быть одним из ранних признаков поражения нервов и сосудов на фоне диабета. Иногда такие проявления становятся первым сигналом заболевания задолго до того, как человек узнает о повышенном уровне сахара в крови.

По словам врача-эндокринолога, поводом проверить уровень сахара в крови могут стать сразу несколько факторов: Возраст старше 45 лет.

Постоянная усталость и ощущение нехватки энергии без очевидных причин.

Избыточная масса тела или ожирение.

Наличие диабета у близких родственников.

Медленное заживление даже небольших порезов, царапин и других повреждений кожи.

Проблемы в мочеполовой сфере, включая частые воспалительные процессы или нарушения половой функции.

Кроме того, важно не пропускать возрастные профилактические обследования и по возможности поддерживать здоровый образ жизни, поскольку многие заболевания, включая диабет, легче выявить на ранних стадиях.

Диабет часто напоминает песочные часы. Поначалу кажется, что ничего не происходит, ведь песчинки падают одна за другой, почти незаметно для глаза. Также незаметно могут появляться жажда, усталость, колебания веса или другие сигналы организма. Каждая из этих перемен по отдельности выглядит незначительной, но со временем их становится все больше.

И пока человек объясняет происходящее недосыпом, стрессом или возрастом, песок продолжает сыпаться. Поэтому важно замечать не отдельные симптомы, а общую картину. Ведь иногда именно из таких мелочей складывается история болезни, которую организм пытается рассказать задолго до того, как диагноз прозвучит вслух.