Врач назвал главные причины "диареи путешественника" во время отпуска
Подобные заболевания нередко омрачают отдых даже людям с крепким иммунитетом. О главных причинах недуга в беседе с Lenta.ru рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.
"Чаще всего причиной "диареи путешественника" становятся бактерии, вирусы или простейшие микроорганизмы, попадающие в организм с водой, льдом, плохо вымытыми овощами и фруктами, уличной едой или блюдами, которые долго стояли без охлаждения", – пояснил Неронов.
Врач отметил, что риск заражения резко возрастает, если туристы пьют воду из-под крана, используют лед неизвестного происхождения, питаются в сомнительных заведениях или пренебрегают правилами гигиены. При этом столкнуться с проблемой могут даже те, кто никогда не жаловался на проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Чтобы снизить вероятность болезни в поездке, специалист рекомендовал употреблять только бутилированную или кипяченую воду – в том числе для чистки зубов и мытья продуктов. Также предпочтение стоит отдавать свежеприготовленным горячим блюдам, прошедшим полную термическую обработку.
Неронов добавил, что ключевую роль играет личная гигиена. Руки необходимо тщательно мыть перед едой, после посещения туалета и контакта с поверхностями в общественных местах. Если мыла и воды рядом нет, в аэропортах, на вокзалах и экскурсиях следует регулярно использовать антисептик.
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