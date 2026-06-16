Врач назвал главные причины "диареи путешественника" во время отпуска

Острые кишечные инфекции, известные как "диарея путешественника", остаются одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются туристы во время поездок, сообщает Zakon.kz.

Подобные заболевания нередко омрачают отдых даже людям с крепким иммунитетом. О главных причинах недуга в беседе с Lenta.ru рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Чаще всего причиной "диареи путешественника" становятся бактерии, вирусы или простейшие микроорганизмы, попадающие в организм с водой, льдом, плохо вымытыми овощами и фруктами, уличной едой или блюдами, которые долго стояли без охлаждения", – пояснил Неронов.

Врач отметил, что риск заражения резко возрастает, если туристы пьют воду из-под крана, используют лед неизвестного происхождения, питаются в сомнительных заведениях или пренебрегают правилами гигиены. При этом столкнуться с проблемой могут даже те, кто никогда не жаловался на проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Чтобы снизить вероятность болезни в поездке, специалист рекомендовал употреблять только бутилированную или кипяченую воду – в том числе для чистки зубов и мытья продуктов. Также предпочтение стоит отдавать свежеприготовленным горячим блюдам, прошедшим полную термическую обработку.

Неронов добавил, что ключевую роль играет личная гигиена. Руки необходимо тщательно мыть перед едой, после посещения туалета и контакта с поверхностями в общественных местах. Если мыла и воды рядом нет, в аэропортах, на вокзалах и экскурсиях следует регулярно использовать антисептик.

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