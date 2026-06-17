Когда нужна регистрация прицепа в Казахстане: список строгих правил

Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" опубликовала полезную памятку о том, как поставить прицеп на учет в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подробно объяснили, в каких случаях требуется регистрация, какие документы необходимо подготовить и как проходит процедура оформления в спецЦОНе.

Прежде всего стоит запомнить, что регистрация прицепа обязательна:

после покупки нового прицепа;

после покупки подержанного прицепа;

при смене владельца;

после ввоза прицепа на территорию Казахстана.

Также отмечено, что заявление для регистрации прицепа заполняется в Специализированном центре обслуживания населения (ЦОН).

После обращения сотрудник принимает пакет документов, после чего оформляется государственная услуга по регистрации транспортного средства.

Перед визитом рекомендуется заранее проверить наличие всех необходимых документов.

Что необходимо для регистрации прицепа:

удостоверение личности;

заявление;

документ об оплате государственной пошлины;

документы на прицеп: электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) и договор купли-продажи.

Если документы подает представитель владельца, дополнительно нужна доверенность.

Есть еще один нюанс: оплата прицепа состоит из нескольких обязательных платежей:

государственный регистрационный номерной знак – 1,4 МРП;

свидетельство о регистрации транспортного средства – 1,25 МРП;

регистрационный сбор – 0,25 МРП.

"После завершения регистрации владельцу выдаются: свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный регистрационный номерной знак". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Сотрудники настоятельно рекомендуют внимательно проверять данные во всех документах перед подачей заявления.

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