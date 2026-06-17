Не все родинки безобидны: когда стоит бить тревогу

Кожа – сложная живая система, на которой есть пигментные пятна и родинки. Обычно они не причиняют вреда, но любые изменения невуса (родинки) могут вызывать тревогу, сообщает Zakon.kz.

Естественная эволюция: почему родинки меняются с годами

Кожа человека постоянно обновляется под воздействием ультрафиолета, перепадов температур и других внешних факторов. Родинки как часть кожного покрова тоже не остаются неизменными и проходят свой естественный цикл.

Врач–онколог Виолетта Пурцхванидзе подчеркивает, что небольшие и постепенные изменения обычно считаются нормой. С возрастом многие невусы могут слегка светлеть из–за снижения активности пигментных клеток, а у молодых людей, наоборот, иногда темнеют на фоне гормональных изменений в период полового созревания.

Также допустимо незначительное увеличение родинок в период активного роста организма. Важно учитывать, что сама по себе динамика не всегда свидетельствует о проблеме – значение имеют характер и скорость изменений. Если они происходят постепенно, равномерно и не сопровождаются неприятными ощущениями, чаще всего это естественный процесс.

Тревожные сигналы

В то же время, как говорится в публикации издания "АиФ", есть ряд признаков, которые могут указывать на патологические изменения в невусе.

К настораживающим визуальным изменениям относятся:

асимметрия формы;

неровные, "изъеденные" края;

неоднородная окраска (сочетание коричневого, красного, белого оттенков);

быстрый рост в диаметре, особенно если размер превышает 6 мм.

Также тревожными считаются и изменения на ощупь: если родинка, ранее гладкая и мягкая, становится плотной, бугристой или покрывается корочкой. Также нельзя игнорировать признаки воспаления – покраснение кожи вокруг, отечность или мокнутие.

Главные факторы риска

Конечно же, не все родинки подвержены одинаковому риску перерождения. На вероятность патологических изменений влияют несколько основных факторов.

Это:

генетическая предрасположенность (изучайте родословную);

типа кожи (голубоглазые блондины, будьте бдительны!);

действие ультрафиолета (регулярное пребывание под палящим солнцем без защиты многократно увеличивает риски);

механическое травмирование (если родинка расположена в зоне трения – например, под цепочкой на шее, в паховой области или на стопе – то постоянное механическое воздействие может запустить нежелательный процесс);

гормональные перестройки (беременность, подростковый период, эндокринные заболевания – все это создает дополнительную нагрузку на организм и может спровоцировать изменения в структуре пигментных образований).

Самодиагностика

Примерно раз в месяц стоит проводить самодиагностику. Для этого не нужны специальные навыки – достаточно внимательно осмотреть все участки тела. Для систематизации наблюдений можно использовать просто правила ABCDE.

Вот что должно насторожить:

A (Assymmetry) – ассиметрия формы родинки;

B (Border) – ставшие неровными границы;

C (Color) – неравномерная окраска;

D (Diametr) – диаметр, превышающий 6 мм;

E (Evolving) – любые заметные изменения;

Алгоритм действий при подозрении на проблему

Если все-таки вы обнаружили один (или несколько) из перечисленных признаков, это еще не повод для паники.

Но вам однозначно стоит запланировать визит к врачу. Специалист проведет визуальный осмотр, воспользуется оптической диагностикой (дерматоскопией) и оценит состояние всех невусов на теле.

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