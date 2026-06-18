Астрологи назвали четыре знака зодиака, которых ждут серьезные перемены

С 19 июня по 17 сентября "раненый целитель" Хирон начнет движение по знаку Тельца, открывая новый астрологический цикл, связанный с внутренней трансформацией, принятием себя и восстановлением эмоциональных опор, передает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, хотя влияние транзита почувствуют все знаки зодиака, особенно заметные изменения ожидают четыре из них.

Переход Хирона в новый знак происходит впервые за долгое время и задаёт важные процессы, связанные с пересмотром ценностей, самооценки и чувства стабильности.

Астрологически Хирон символизирует старые внутренние раны и путь к их исцелению. В Тельце эти темы будут связаны с материальной сферой, безопасностью, самоценностью, отношением к деньгам и умением наслаждаться жизнью.

Телец

Для Тельцов этот период станет началом важной личной трансформации, так как Хирон пройдет через первый дом личности. Вы начнете активнее проявлять себя и можете почувствовать потребность заявить о своих качествах и идеях более открыто, чем раньше.

Однако вместе с этим всплывут старые внутренние страхи, связанные с самопринятием и тем, как вас воспринимают окружающие. Этот транзит поможет вам постепенно осознать, где вы сами ограничивали собственное развитие и уверенность.

Возникнет необходимость пересмотреть отношение к своей личности, внешнему образу и внутренней силе. Важно не избегать этих ощущений, а использовать их как точку роста. Через принятие себя вы сможете усилить влияние на окружающий мир и выйти на новый уровень уверенности.

Лев

Для Львов Хирон активирует десятый дом карьеры и общественного признания. Это время, когда могут всплывать старые сомнения, связанные с профессиональным ростом, авторитетом и тем, насколько вы имеете право занимать сильные позиции.

Вы начнете пересматривать свои цели и взгляды на успех. Одновременно с этим будет формироваться более зрелое понимание собственных возможностей. Постепенно вы начнете избавляться от ограничивающих установок, которые мешали вам двигаться вперед.

Этот процесс может затронуть вашу уверенность в лидерстве и ощущение собственной компетентности. Со временем он поможет укрепить профессиональные позиции и выйти на более устойчивый уровень реализации.

Скорпион

Для Скорпионов этот транзит затронет сферу партнерства и близких отношений. Хирон в седьмом доме поднимет на поверхность старые эмоциональные травмы, связанные с доверием, равновесием в отношениях и взаимностью.

Вы можете вспомнить ситуации, где чувствовали себя непонятыми или эмоционально уязвимыми. Этот период станет возможностью переосмыслить прошлый опыт и научиться строить более здоровые связи.

Важно будет сохранять спокойствие в общении и не действовать импульсивно, особенно в конфликтных ситуациях. Через честные разговоры и готовность к открытости вы сможете укрепить существующие отношения или изменить их формат на более гармоничный.

Водолей

Для Водолеев Хирон активирует четвертый дом, связанный с домом, семьей и внутренним ощущением безопасности. Этот период может поднять вопросы прошлого опыта, семейных отношений и эмоциональных основ, на которых вы строите свою жизнь.

Вы станете более чувствительными к эмоциональному состоянию других людей и глубже начнете понимать собственные внутренние реакции. Это время может усилить интуицию и потребность в эмоциональной стабильности.

Постепенно вы начнете выстраивать более устойчивую внутреннюю опору, которая позволит чувствовать себя спокойнее и увереннее. Этот процесс также поможет лучше понимать потребности близких и создавать более гармоничную атмосферу вокруг себя.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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