Правда ли, что солнцезащитные кремы опаснее солнечных ожогов – ответ онколога

С наступлением солнечных дней споры вокруг солнцезащитных кремов вспыхивают с новой силой. Одни считают SPF необходимой защитой, другие уверены, что "химия" в составе кремов опаснее самого солнца. Какие риски перевешивают на самом деле – читайте на Zakon.kz.

Почему от солнца нужно защищаться, рассказала онколог и химиотерапевт Юлия Шевченко.

По словам врача, ультрафиолет повреждает ДНК клеток двумя способами.

"UVB-лучи бьют непосредственно по ДНК клеток-меланоцитов, вызывая точечные мутации, так называемую УФ-сигнатуру. UVA-лучи действуют хитрее: они генерируют активные формы кислорода, начинается окислительный стресс, который запускает в коже хроническое воспаление и подавляет местный иммунитет", – рассказала она для портала "Доктор Питер".

В результате поврежденные клетки могут начать бесконтрольно делиться, что повышает риск развития рака кожи.

Хроническое воздействие солнца чаще связано с базально-клеточным и плоскоклеточным раком кожи. Для меланомы, самого агрессивного вида рака кожи, особенно опасны сильные солнечные ожоги.

Опасен ли солнцезащитный крем

Онколог назвала мифом мнение о том, что солнцезащитные кремы вызывают рак кожи или щитовидной железы.

"Статистика неумолима: ежедневное применение солнцезащитного крема снижает заболеваемость меланомой на 50%, а плоскоклеточным раком – на 40%".

По словам специалиста, некоторые химические УФ-фильтры действительно могут проникать в кровоток и влиять на гормональную регуляцию. Однако ни один крупный мировой регулятор не считает это доказанным риском для человека при обычном использовании средств.

"Польза гарантированной защиты от рака кожи несоизмеримо выше любых гипотетических рисков".

На что обратить внимание в составе

Тем, кто переживает из-за состава кремов, врач советует обращать внимание на отдельные компоненты.

Оксибензон вызывает больше всего споров из-за возможного влияния на эндокринную систему. Также обсуждаются октокрилен и гомосалат, однако их концентрация в косметике регулируется.

Если есть сомнения, специалист рекомендует выбирать средства с физическими фильтрами – диоксидом титана и оксидом цинка.

Даже один ожог имеет значение

По словам Шевченко, сильный солнечный ожог является серьезным фактором риска развития меланомы.

"Риск развития меланомы удваивается у людей, которые имеют в анамнезе хотя бы один тяжелый солнечный ожог".

Поэтому даже неделя отдыха под палящим солнцем без защиты может иметь последствия для здоровья.

SPF – часть комплексной защиты

Врач подчеркивает, что солнцезащитный крем не является единственной мерой профилактики.

"Настоящая профилактика – это комбинация крема, закрытой одежды, головного убора и нахождения в тени в часы максимальной солнечной активности".

Ранее онколог предупредил мужчин об опасных сигналах организма.