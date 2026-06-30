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Стилист назвала главные антитренды лета 2026: что пора убрать из шкафа

модная заметка, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 00:43 Фото: magnific.com
Стилист Мила Ушакова рассказала, какие вещи летом 2026 года уже считаются неактуальными. По словам эксперта, главным признаком устаревшего образа становится не цвет или принт, а фасон, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что сегодня в моде лаконичные силуэты, а модели с обилием декора и сложной отделкой постепенно уходят на второй план.

В список антитрендов стилист включила рваные джинсы, ультракороткие шорты, облегающие платья-комбинации, а также массивную обувь. Кроме того, менее актуальными стали платья с резинкой на талии или тонким тканевым поясом, которые, по мнению специалиста, делают образ проще.

Ушакова также отметила, что оверсайз постепенно уступает место более выраженным силуэтам. При этом базовый гардероб, по ее словам, не выходит из моды – важно лишь, чтобы вещи подходили конкретному человеку и соответствовали современному крою.

Что касается принтов, стилист советует отказаться от мелкого цветочного рисунка в пользу более крупных и выразительных мотивов. При выборе одежды эксперт рекомендует обращать внимание прежде всего на посадку и силуэт, а не на цветовую гамму.

Ранее стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов заявил, что на Неделе моды в Париже заметил возвращение тренда блоккор (Blokecore), популярность которого, по его мнению, подогрел чемпионат мира по футболу 2026 года.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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