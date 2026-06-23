#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Русалки выходят на берег: почему 24 июня нельзя ходить в одиночку в лес и к воде

русалка, берег, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:03 Фото: pixabay
24 июня в народном календаре наступает Варнава Земляничник. Это время открывает знаменитые русальные дни, когда, согласно поверьям, просыпается водная нечисть. Период продлится ровно две недели и завершится праздником Ивана Купалы (7 июля), сообщает Zakon.kz.

У предков по традиции русальная неделя требовала строгого соблюдения правил, так как нарушение запретов могло навлечь гнев духов, неурожай или болезнь.

Главные запреты

  • Запрет на рукоделие: Нельзя шить, вязать, прясть и ткать. Верили, что нитью можно "привязать" русалку к дому или случайно зашить ей глаза.
  • Табу на стирку: Запрещалось стирать и полоскать белье в реках и озерах. Это могло разозлить водных духов, и они утащили бы человека на дно.
  • Одиночные прогулки: Мужчинам и женщинам запрещалось ходить в одиночку в лес, в поле и к водоемам. Русалки могли защекотать до смерти или увести за собой.
  • Тяжелый труд в поле: Земля считалась "именинницей". Вспашка, прополка и косьба были под запретом, чтобы не испортить будущий урожай.
  • Сон на открытом воздухе: Нельзя было спать в поле или под деревьями без защитных оберегов, чтобы духи не украли душу или не наслали вечный сон.
  • Отказ в милостыне: Русалок часто ассоциировали с умершими предками. В эти дни было принято поминать их и нельзя было отказывать странникам в еде.

Примечательно, как говорится в публикации издания "АиФ", для защиты от чар русалок люди обязательно носили с собой полынь или чеснок – считалось, что их резкий запах отпугивает любую водную нечисть.

Существовали и народные приметы погоды.

  • Туман на воде обещает урожай грибов.
  • Утренняя духота и сильный запах ягод – к непогоде.
  • Бледный восход или радуга обещают непогоду.
  • Теплая ночь – к богатому урожаю.
  • Гром к хорошему улову.

Известный российский психиатр Владимир Медведев объяснял, кто более устойчив психически: женщины или мужчины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
праздник Ивана Купалы, хороводы, интересное, традиции, можно и нельзя
11:48, 04 июля 2025
Иван Купала в 2025 году: очищение огнем, запреты и другие ритуалы
26 июня, традиции интересное, запреты
16:53, 25 июня 2025
Почему 26 июня запрещено пить молоко
блины, тарелка
10:16, 16 февраля 2026
Масленица‑2026: приметы о погоде, любви и событиях каждого дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
18:13, Сегодня
Бывший чемпион UFC Шон О'Мэлли назвал величайшего бойца в легчайшем весе
Иэн Гэрри
17:47, Сегодня
Гэрри дал совет Макгрегору на бой с Холлуэем на UFC 329
&quot;Входит в число лучших вратарей Азербайджана&quot;: защитник &quot;Тобола&quot; высоко оценил Покатилова
17:36, Сегодня
"Входит в число лучших вратарей Азербайджана": защитник "Тобола" высоко оценил Покатилова
Дело о допинге Вондрушевой
17:22, Сегодня
ITIA предоставило свою версию по делу о дисквалификации Вондроушовой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: