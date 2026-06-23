Русалки выходят на берег: почему 24 июня нельзя ходить в одиночку в лес и к воде

24 июня в народном календаре наступает Варнава Земляничник. Это время открывает знаменитые русальные дни, когда, согласно поверьям, просыпается водная нечисть. Период продлится ровно две недели и завершится праздником Ивана Купалы (7 июля), сообщает Zakon.kz.

У предков по традиции русальная неделя требовала строгого соблюдения правил, так как нарушение запретов могло навлечь гнев духов, неурожай или болезнь.

Главные запреты

Запрет на рукоделие: Нельзя шить, вязать, прясть и ткать. Верили, что нитью можно "привязать" русалку к дому или случайно зашить ей глаза.

Табу на стирку: Запрещалось стирать и полоскать белье в реках и озерах. Это могло разозлить водных духов, и они утащили бы человека на дно.

Одиночные прогулки: Мужчинам и женщинам запрещалось ходить в одиночку в лес, в поле и к водоемам. Русалки могли защекотать до смерти или увести за собой.

Тяжелый труд в поле: Земля считалась "именинницей". Вспашка, прополка и косьба были под запретом, чтобы не испортить будущий урожай.

Сон на открытом воздухе: Нельзя было спать в поле или под деревьями без защитных оберегов, чтобы духи не украли душу или не наслали вечный сон.

Отказ в милостыне: Русалок часто ассоциировали с умершими предками. В эти дни было принято поминать их и нельзя было отказывать странникам в еде.

Примечательно, как говорится в публикации издания "АиФ", для защиты от чар русалок люди обязательно носили с собой полынь или чеснок – считалось, что их резкий запах отпугивает любую водную нечисть.

Существовали и народные приметы погоды.

Туман на воде обещает урожай грибов.

Утренняя духота и сильный запах ягод – к непогоде.

Бледный восход или радуга обещают непогоду.

Теплая ночь – к богатому урожаю.

Гром к хорошему улову.

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