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Бодрит как кофе: какую разновидность пуэра выбрать новичку

Чай, пуэр, посуда, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 03:30 Фото: pexels
Новичку, впервые столкнувшемуся с сортами чая, непросто разобраться во всех его тонкостях. Выясняем, чем является пуэр, какие существуют его разновидности, а также что нужно учесть новичку при первом знакомстве с ним, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ixbt, родиной чая является китайская провинция Юньнань. Название напитка происходит от города Пуэр, который ранее считался центром торговли. Первыми производителями чая являются буланцы, позже назвавшие напиток в честь места, где его изготавливают. Пророщенные и высушенные листья прессовали в блины или кубики, а после отправляли в различные места: Тибет, Вьетнам и т. д.

Ключевая особенность пуэра состоит в том, что от времени хранения зависят вкус и аромат напитка. Выдержанный чай имеет выраженный землянистый букет, а также хорошо тонизирует и бодрит, за счет чего многие предпочитают пить его вместо кофе.

Правда, у напитка присутствует мягкое слабительное действие, поэтому людям, со слабым кишечником, необходимо проявить осторожность.

Чай делится на два основных вида: шу и шэн. Первый, "черный", проходит процесс искусственной ферментации. Листья подсушивают, подвергают влажному скирдованию, благодаря чему получается насыщенный темный пуэр, обладающий мягким вкусом без присущей горчинки, а также имеющий ореховые или древесные ноты.

Шэн же дозревает естественным путем. В конце получается "зеленый" чай, обладающий терпким вкусом с травянистыми или цветочными нотками. Однако таким является только "молодой" шэн. Чай, хранящийся 15-20 лет, становится мягче и глубже по вкусу, приобретая сложный букет ароматов. Подобный напиток не подойдет для новичков, так как покажется слишком крепким и горьким.

Помимо двух основных видов встречаются и другие варианты, не имеющие широкого распространения:

  • Белый пуэр – производится из чайных почек, имеет мягкий вкус и приторный аромат.
  • Смола пуэра – концентрат в виде кристаллов, обладающий сильным бодрящим эффектом
  • Мао ча – чай, не прошедший ферментацию, продается в рассыпном виде.

Для первого знакомства с пуэром обратите внимание на пять пунктов:

  • Определиться со вкусом. Тем, кто совершенно далек от пуэра, подойдет шу. Его гораздо проще понять, к завариванию нет столь жестких требований. Напиток имеет приятные ноты, полностью скрывающие даже минимальную горечь. Шэн — это вариант для более "опытных" людей, так как новичок может воспринять его излишне терпким.
  • Смотреть на возраст. Лучше всего подойдут молодые виды. Например, 5-летний шу порадует мягким вкусом без горечи, а также подарит легкую бодрость. Более взрослые виды имеют специфический букет, который будет сложно оценить человеку, впервые пробующему пуэр.
  • Не нужно сразу покупать огромный блин чая. Большая часть производителей предлагают маленькие пробники. Это позволит познакомиться с чаем без ненужных рисков.
  • Начинающим хорошо подойдет продукция известных фабрик, среди которых числятся Мэнхай, Сягуань и Хайвань. Качество их сырья не вызывает вопросов. Также стоит обратить внимание на этикетку, там указывается регион происхождения. Лучшие варианты – это Мэнхай, Линьцан и Пуэр.
  • Запах. Перед завариванием нужно принюхаться к сырью. Шу пуэр, в сухом виде, имеет ореховые, землистые или древесные ноты, а шэну присущ запах трав, цветов, иногда фруктов или меда. Наличие плесневелых или рыбных ароматов является тревожным признаком.

Ориентирование на эти пять пунктов позволит выбрать прекрасный напиток. Но стоит помнить, что пуэр – специфический напиток, который не всегда удается понять с первой чашки. Иногда требуется попробовать его несколько раз, чтобы лучше раскрыть чай для себя.

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Аксинья Титова
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