Первая помощь собаке вдали от ветклиники: что делать при отравлении, перегреве и судорогах

Летом собаки чаще сталкиваются с опасными ситуациями – от теплового удара до отравлений и травм. Особенно сложно, если это произошло на даче, в поездке или во время отдыха за городом, где до ближайшей ветклиники несколько часов пути. Как облегчить состояние питомца – читайте на Zakon.kz.

Специалисты напоминают: в экстренной ситуации важно не паниковать. Собака чувствует состояние хозяина, поэтому спокойствие поможет быстрее оценить обстановку и принять правильные меры, пишет "Доктор Питер".

Если собака отравилась

В теплое время года питомец может подобрать что-то на улице, съесть ядовитую приманку или контактировать с опасными веществами.

На отравление могут указывать:

рвота;

повышенное слюноотделение;

слабость;

нарушение координации;

судороги;

необычное поведение.

Прежде всего следует связаться с ветеринаром и сообщить о случившемся. Если есть возможность, выясните, что именно могло вызвать отравление. Найденный подозрительный предмет или вещество лучше сохранить для врача, избегая контакта голыми руками.

До осмотра специалиста собаке можно дать сорбент – например, активированный уголь или энтеросорбент в виде пасты. Также важно обеспечить животному доступ к свежей воде.

Самостоятельно вызывать рвоту специалисты не рекомендуют: в некоторых случаях это может только ухудшить состояние питомца.

Если собака получила рану или ожог

При порезах и рваных ранах главная задача – остановить кровотечение. Для этого подойдет стерильная салфетка или любая чистая ткань, которую нужно плотно прижать к поврежденному месту.

При сильном кровотечении допускается наложение давящей повязки или жгута выше раны. При этом важно запомнить или записать время наложения.

После остановки крови рану обрабатывают хлоргексидином и закрывают стерильной повязкой.

При ожогах пораженный участок следует охлаждать не менее 30 минут. Затем можно нанести пантенол и наложить чистую повязку.

Если появились волдыри, вскрывать их нельзя. При глубоких повреждениях, сильной боли или продолжающемся кровотечении собаку необходимо как можно быстрее показать ветеринару.

Если собака перегрелась

Тепловой удар может возникнуть даже после недолгой прогулки под палящим солнцем.

Среди основных признаков:

тяжелое учащенное дыхание;

вялость;

отказ от движения;

потеря аппетита.

В такой ситуации необходимо как можно скорее перенести собаку в прохладное место или тень, смочить прохладной водой живот, уши и подушечки лап, поставить рядом воду и обеспечить полный покой.

Если состояние не улучшается или продолжает ухудшаться, питомца следует доставить в ветеринарную клинику.

Если начались судороги или собака задыхается

Когда животное подавилось кормом, важно действовать быстро. Специалисты советуют осторожно погладить собаку по горлу и немного приподнять заднюю часть тела выше уровня головы. Это может помочь питомцу самостоятельно откашляться.

Если дыхание по-прежнему затруднено, допускается применение приема Геймлиха, но только если хозяин знаком с техникой его выполнения. Для небольших собак используют надавливание на живот ладонью, для крупных – прием выполняют аналогично тому, как его применяют к людям. Количество нажатий не должно превышать пяти.

Во время судорожного приступа главное – не допустить травмирования животного.

Для этого нужно:

убрать рядом опасные предметы;

уложить собаку на бок;

подложить что-нибудь мягкое под голову;

обеспечить тишину и покой.

Не стоит пытаться раскрывать пасть или удерживать язык – такие действия могут привести к дополнительным травмам.

Специалисты рекомендуют перенести животное в спокойное место с приглушенным освещением. Если судороги продолжаются более 10–15 минут или состояние собаки не улучшается, требуется срочная ветеринарная помощь.

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