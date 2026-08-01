В каких случаях утренняя головная боль опасна – ответ невролога

Регулярная головная боль по утрам может оказаться не безобидным последствием недосыпа, а сигналом серьезных проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Невролог Ольга Бутенко в беседе с Лентой.ру рассказала, какой симптом, появляющийся по утрам, может указывать на проблемы с сосудами.

"Регулярная головная боль по утрам может быть первым сигналом проблем с сосудами. Особенно внимательно стоит относиться к этой проблеме, если вместе с болью появляются головокружение, шум в ушах, тошнота, мушки перед глазами или неустойчивость при ходьбе", – предупредила Бутенко.

При этом врач подчеркнула, что единичные случаи утренней головной боли, особенно после бессонной ночи, еще ни о чем не говорят. Но если человек регулярно сразу после пробуждения чувствует давление или распирание в голове, списывать это каждый раз на усталость уже не стоит, посоветовала

Срочная медицинская помощь нужна при внезапной сильной головной боли, особенно если раньше ее не было, добавила Бутенко. Она также призвала вызвать врача, если головная боль сопровождается слабостью в руке или ноге, перекосом лица, нарушением речи, двоением в глазах, рвотой или потерей сознания.

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