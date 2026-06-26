Астрологи бьют тревогу из-за наступающего ретроградного Меркурия 2026: кто в зоне риска

29 июня 2026 года Меркурий развернется в ретроградное движение и останется в нем почти на месяц. Если обычно этот период связывают с потерянными документами, сломанными телефонами и сорванными поездками, то в этот раз все может оказаться куда серьезнее, сообщает Zakon.kz.

Экстрасенс Аделина Панина рассказала, что почти весь ретроградный Меркурий, который начнется 29 июня и завершится 23 июля, пройдет в Раке – одном из самых эмоциональных знаков зодиака. Значит, под удар попадут не столько техника и переписки, сколько чувства, семейные отношения, старые обиды и психологические травмы. В конце цикла планета ненадолго вернется в знак зодиака Близнецы, из-за чего эмоциональный хаос дополнится еще и информационной путаницей.

По словам экстрасенса, этот период больше подходит для завершения старых дел, чем для начала новых.

"Главный совет на период ретроградного Меркурия с 29 июня по 23 июля 2026 года: не начинайте ничего принципиально нового. Этот отрезок времени предназначен для пересмотра, исправления ошибок и завершения старых дел", – рассказала Панина Life.ru.

Почему этот ретроградный Меркурий будет одним из самых сложных? Его главная особенность заключается в знаке зодиака Рак. В астрологии он отвечает за дом, родителей, чувство защищенности, прошлое и эмоции. Поэтому многие люди неожиданно начнут возвращаться мыслями к событиям многолетней давности. Старые конфликты, болезненные расставания, семейные ссоры и детские переживания могут снова напомнить о себе.

В период ретроградности Меркурия логика уступит место эмоциям. Даже обычный разговор способен закончиться серьезной ссорой, потому что люди будут слышать не смысл слов, а собственные страхи и обиды. Возникнет желание замкнуться в себе, прекратить общение или, наоборот, выяснить отношения, которые давно казались закрытыми.

Особенно опасными станут манипуляции чувством вины. Многие разговоры будут строиться не на фактах, а на эмоциональном давлении. Поэтому астрологи советуют не принимать судьбоносных решений в состоянии сильных переживаний.

Каким знакам зодиака придется тяжелее всего

Самыми чувствительными окажутся представители знака зодиака Рак. Возможны эмоциональные качели, напряжение в семье, желание все бросить или резко изменить привычную жизнь. Однако большинство подобных мыслей окажутся временными.

Если по гороскопу вы Козерог, Овен или Весы, ретроград может обострить конфликты с близкими людьми, коллегами и партнерами. Сдерживать эмоции станет намного труднее, а привычные способы решать проблемы вдруг перестанут работать. Любая необдуманная реакция способна привести к долгому конфликту.

Носители знаков зодиака Близнецы и Дева тоже почувствуют влияние Меркурия особенно сильно. Возможны ошибки в документах, забывчивость, проблемы с концентрацией внимания, постоянные сомнения и ощущение, будто привычная ясность мышления куда-то исчезла. Особенно внимательно стоит быть в последние дни ретрограда, когда Меркурий ненадолго вернется в Близнецы.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия до 23 июля

Под особым риском окажутся любые события, связанные с домом и семьей. Не стоит затевать капитальный ремонт, покупать новую недвижимость или переезжать. Даже если все начнется удачно, процесс рискует затянуться, а неожиданные расходы будут возникать буквально на каждом этапе.

"Категорически избегайте подписания контрактов, крупных покупок техники и транспортных средств, а также смены работы или запуска стартапов. Информация будет путаться, документы теряться, а договоренности нарушаться". Аделина Панина

Также лучше не устраивать серьезных семейных разговоров и не знакомить любимого человека с родителями. Старые обиды могут неожиданно всплыть наружу, а первое впечатление окажется совсем не таким, как хотелось бы.

Не рекомендуется также и погружаться в семейные тайны, изучать архивы или искать информацию о предках. Вместо любопытных открытий можно столкнуться с фактами, которые принесут лишь разочарование. Отдельно Аделина Панина советует отказаться от поспешных решений в работе и финансах.

Самые опасные даты ретроградного Меркурия летом 2026

Особенно внимательными стоит быть уже в первые дни – 29 и 30 июня. Любые решения, принятые на обиде или сгоряча, могут иметь долгосрочные последствия.

Следующий сложный период ожидается с 5 по 7 июля. В это время возрастает риск серьезных конфликтов дома и в отношениях. Возможны споры из-за денег, имущества, бытовых вопросов и контроля друг над другом. Некоторые астрологи также связывают эти даты с повышенной вероятностью поломок техники и неприятностей в доме.

Финальный напряженный этап придется на 21-23 июля. Возрастает риск ошибок в документах, сорванных поездок, отмененных встреч и информационной путаницы. Именно в эти дни особенно важно несколько раз перепроверять все, что связано с деньгами, билетами и важными договоренностями.

Как пережить ретроградный Меркурий с 29 июня 2026

По словам Аделины Паниной, этот ретроградный Меркурий не стоит воспринимать как наказание.

"Используйте это время для глубокого анализа, планирования без реализации, но с тщательной проработкой деталей. Лучший подход на все эти три с половиной недели – наблюдать, корректировать и доводить до ума уже существующее, не стремясь к внешним победам. Тогда к 23 июля вы выйдете с ясной головой и готовым фундаментом для новых свершений", – советует она.

Поэтому ближайший месяц лучше посвятить завершению старых проектов, наведению порядка в делах и спокойному переосмыслению прошлого. А вот любые резкие перемены, громкие решения и эмоциональные поступки разумнее оставить до тех пор, пока Меркурий снова не станет директным.

Ретроградный Меркурий с 29 июня по 23 июля вряд ли пройдет незаметно. Для одних он станет временем неожиданных встреч с прошлым, для других – проверкой отношений, терпения и умения не принимать поспешных решений. Если в этот период не поддаваться эмоциям, не торопить события и использовать время для завершения старых дел, а не для рискованных начинаний, многие проблемы действительно удастся обойти стороной. Иногда лучший способ пройти ретроградный Меркурий без потерь – просто немного сбавить темп и дать событиям возможность развиваться своим чередом.

Астрологи ранее назвали три знака зодиака, для которых дни с 29 июня по 5 июля 2026 года могут оказаться особенно благоприятными в денежном плане.