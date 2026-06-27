Какую рыбу есть для сердца, похудения и хорошего настроения

Не вся полезная рыба стоит дорого. По словам профессора Нины Вишневской, привычные селедка, скумбрия и минтай могут принести организму не меньше пользы, чем форель или семга. У каждой из них свои преимущества, сообщает Zakon.kz.

Рыба считается одним из самых полезных продуктов в рационе благодаря высокому содержанию белка, омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов. При этом, как отмечает профессор Нина Вишневская, полезны не только дорогие сорта.

Так, скумбрия богата витаминами группы B, D и йодом. Она помогает поддерживать здоровье сердца, сосудов и костей, а также снижает воспалительные процессы в организме.

Сельдь эксперт называет природным антидепрессантом. Благодаря триптофану и омега-3 она способствует выработке серотонина, поддерживает нервную систему и помогает сохранять когнитивные функции.

"Минтай, несмотря на свою доступность, считается одним из лучших источников йода. Эта рыба полезна для щитовидной железы, а из-за низкой калорийности хорошо подходит тем, кто следит за весом", – сказала Нина Вишневская.

Палтус, в свою очередь, особенно ценен для зрения, так как содержит вещества, необходимые для здоровья сетчатки. Кроме того, он богат селеном, который помогает бороться с воспалениями.

Также специалисты советуют обратить внимание на анчоусы, форель и нерку – каждая из этих рыб богата витаминами и микроэлементами.

Эксперты рекомендуют есть рыбу не реже двух-трех раз в неделю, отдавая предпочтение запеканию или варке.

Ранее сообщалось, что отдыхающих на курортах Средиземноморья предупредили о распространении опасной инвазивной рыбы – серебристого иглобрюха (Lagocephalus sceleratus), который может представлять угрозу как для людей, так и для местной экосистемы.