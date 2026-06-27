#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Мировая мода вдохновилась футболом: стилист назвал главный тренд сезона

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 19:30 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов заявил, что на Неделе моды в Париже заметил возвращение тренда блоккор (Blokecore), популярность которого, по его мнению, подогрел чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом эксперт написал в Telegram.

"Наблюдается побочный эффект чемпионата мира по футболу – возвращение блоккора. Вдохновляйтесь образами футбольных болельщиков и сочетайте спортивные футболки с номерами любимых игроков с максимально не спортивным вещами, например, с кружевом, пайетками и юбками-баллонами", – написал эксперт.

Блоккор (Blokecore) – это модный тренд, сочетающий винтажную футбольную атрибутику (особенно джерси и шарфы) с базовыми повседневными вещами. Название происходит от английского сленгового слова bloke (парень, мужик) и эстетики футбольных фанатов 80-90-х годов.

Ранее Рогов оценил представление главной Недели моды и показал поклонникам лучшие, по его мнению, варианты для модных образов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Александр Рогов назвал основные тренды недели моды в Париже
20:07, 03 октября 2025
Популярный стилист назвал четыре тренда, прозвучавших на Неделе моды в Париже
Александр Рогов дал модникам новый совет
23:51, 26 января 2026
Неделя мужской моды в Париже: стилист заметил необычный тренд с галстуком
Александр Рогов дал новый совет
20:28, 28 января 2026
Тренд сезона от известного стилиста: какие каблуки снова в моде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бекзат Алмахан уступил Жану Мацумото на турнире UFC в Баку
19:08, Сегодня
Бекзат Алмахан уступил Жану Мацумото на турнире UFC в Баку
&quot;Кайрат&quot; в гостях обыграл &quot;Окжетпес&quot; в 15-м туре КПЛ
18:54, Сегодня
"Кайрат" обыграл "Окжетпес" и возглавил таблицу КПЛ
Защитник из MLS Страхиня Танасиевич перешёл в &quot;Елимай&quot;
18:21, Сегодня
Защитник из MLS Страхиня Танасиевич перешёл в "Елимай"
Казахстанские спортсменки выиграли &quot;бронзу&quot; на Кубке мира по гребле
17:50, Сегодня
Казахстанские спортсменки выиграли "бронзу" на Кубке мира по гребле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: