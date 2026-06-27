Мировая мода вдохновилась футболом: стилист назвал главный тренд сезона

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов заявил, что на Неделе моды в Париже заметил возвращение тренда блоккор (Blokecore), популярность которого, по его мнению, подогрел чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом эксперт написал в Telegram. "Наблюдается побочный эффект чемпионата мира по футболу – возвращение блоккора. Вдохновляйтесь образами футбольных болельщиков и сочетайте спортивные футболки с номерами любимых игроков с максимально не спортивным вещами, например, с кружевом, пайетками и юбками-баллонами", – написал эксперт. Блоккор (Blokecore) – это модный тренд, сочетающий винтажную футбольную атрибутику (особенно джерси и шарфы) с базовыми повседневными вещами. Название происходит от английского сленгового слова bloke (парень, мужик) и эстетики футбольных фанатов 80-90-х годов.

Ранее Рогов оценил представление главной Недели моды и показал поклонникам лучшие, по его мнению, варианты для модных образов.

Поделитесь новостью